Під прицілом серце: з'ясувалася небезпека нічних походів до туалету

Часті нічні походи в туалет говорять про надлишок солі в організмі і гіпертонію.

До таких висновків прийшли японські кардіологи, які виступають на конференції виступали на конференції JCS 2019 Йокогамі, повідомляють РІА Новини. "Ми з'ясували, що якщо у вас розвинулася ніктурія, то ви страждаєте або від високого тиску, або від надлишку рідини в організмі. Якщо вона не зникає, слід звернутися до лікаря і перевірити тиск, а також виміряти кількість споживаної солі", - розповів японський кардіолог Сатоси Кінно.

Вивчаючи гіпертонію і її перші ознаки вчені провели дослідження за участю 4 тис жителів міста Ватари. З'ясувалося, що набагато частіше від цієї недуги страждали ті, хто скаржився на часті нічні походи в туалет, а також ті, які вживали багато солі.

Нічні походи в туалет NEWS.am Medicine

"Ми показали, що навіть один зайвий нічний похід в туалет підвищував шанси на розвиток гіпертонії приблизно на 40 відсотків. При цьому, чим частіше ви ходите в туалет, тим вищою буде ймовірність отримати проблеми з роботою серця і судин", - пояснив Кінно.

Як повідомляв OBOZREVATEL , медики назвали топ-5 продуктів, здатних нормалізувати підвищений кров'яний тиск.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал