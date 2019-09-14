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/ Кардіологія

Пересадка сердца – второй шанс на жизнь

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На базе Киевского городского Центра сердца работает отделение патологии миокарда и трансплантации органов и тканей под руководством Ковтуна Гавриила Игоревича. Пересадка сердца – стратегическое направление в работе кардиоклиники. Сюда могут обратиться за помощью пациенты, у которых изменена биохимия структуры сердечной мышцы. К таким заболеваниям относятся: гипертония, воспаление миокарда, пороки сердца, ишемическая болезнь сердца и др. Важно понимать, что на работу сердечной мышцы могут повлиять сбои в метаболических процессах всего организма.

Профессиональный состав отделения представлен специалистами высоко класса, которые постоянно получают новые знания и совершенствуют свои навыки, а также делятся опытом во время международных стажировок и научно-практических мероприятий.

Так, достижения современной кардиологии и новейшее оборудование позволяет проводить эффективное лечение пациентов с различными кардиомиопатиями (КМП). Они могут быть первичного и вторичного характера. Первичные в зависимости от причин делятся на генетические (гипертрофическая КМП, митохондриальные миопатии, нарушение работы ионных каналов и пр.), приобретенные (в результате стресса, воспаления миокарда и др.) и смешанные. Вторичные КМП – обширная группа заболеваний, который возникли в результате нарушения гормонального или углеводного обменов, длительного употребления алкоголя и т. д.

Пересадка сердца – второй шанс на жизнь

Также в отделении успешно лечат больных с ишемической болезнью сердца (стенокардия, кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, образование тромбов в предсердиях или желудочках сердца), легочной тромбоэмболией, приобретенными пороками сердца и неизлечимыми заболеваниями, когда пересадка органа – единственный выход.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна Київ
Тег
Серце
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