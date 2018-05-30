Операція на серці: правда і вигадка. Кардіохірург Олександр Бабляк - про міфи в хірургії серця

"Чи залишиться шрам на всю грудну клітку", "операція на серці в 80 - це вже пізно", "буде довге і болісне відновлення" ... Чи правда все перераховане?

Операція на серці завжди вважалася одним з найскладніших хірургічних втручань. (І справді таким є.) Але сучасна кардіохірургія зробила помітний крок вперед, і багато з того, що ми чули і знаємо про хірургію серця, сьогодні вже не актуальне. Розвінчати міфи нам допоміг керівник Центру кардіохірургічної допомоги "Добробут", кардіохірург Олександр Бабляк. Почали з самого поширеного вимислу: з того, що операція на серці - це завжди великий розріз на грудній клітці.

Керівник Центру кардіохірургічної допомоги ММ "Добробут", кардіохірург Олександр Бабляк

Олександр Дмитрович, тобто не завжди?

Не просто не завжди, а лише в 30% випадків! Тільки для третини кардіохірургічних втручань сьогодні все ще потрібен великий розріз грудної кістки, у всіх інших випадках серце вже можна прооперувати через міні-розріз між ребрами менше 10 см. Складна кардіохірургія стає мініінвазивною, і людей, які перенесли операцію на серці, перестають впізнавати по 25- сантиметровому шраму на грудях.

В Україні вже теж є мініінвазивна кардіохірургія?

Україну в цьому плані навіть можна назвати піонером - ми першими в світі влітку 2017 го почали робити мініінвазивним методом багатосудинне коронарне шунтування. І менш ніж за рік кардіохірургія "Добробут" провела вже 100 таких операцій. Тепер всі ізольовані втручання на серці (коли у пацієнта одна патологія) в клініці виконуються виключно через міні-розрізи. Якщо патологій кілька, поки ще потрібен великий розріз, але ми працюємо над тим, щоб і частину цих багатокомпонентних операцій перевести в категорію мініінвазивних. Вже, наприклад, є досвід проведення пластики мітрального клапана одночасно з коронарним шунтуванням через два міжреберних міні-розрізи замість великого розрізу грудини.

Що дає пацієнтові мініінвазивна кардіохірургія?

Це в чотири рази менший розріз, а тому операція на серці переноситься, можна сказати, в чотири рази легше. Причому головне - мініінвазивна кардіохірургія забезпечує пацієнту психологічний комфорт. А психологічний комфорт - це найкращий настрій, це бажання і готовність раніше піднятися (ще в реанімації), почати ходити (на другий день після операції) і повернутися до активного способу життя. Такий настрій дозволяє людині швидко відновлюватися, причому настільки, що вже на четвертий-п'ятий день після втручання пацієнт готовий виписуватися зі стаціонару і їхати додому. І це, до речі, спростовує поширену думку про те, що відновлення після кардіохірургічної операції завжди дуже тривале, важке і болісне. Через місяць наші пацієнти вже ведуть нормальний активний спосіб життя.

Добре, відновлення не болісне, але не може бути, щоб не боліло ...

Сучасні можливості медицини дозволяють забезпечити комфортний стан без болю як в разі мініінвазівной операції, так і при втручанні через стандартний розріз грудини. Так що це питання вже давно закрите.

І все ж операція на серці - це складно, а тому напевно дуже ризиковано ...

Так, в технологічному плані операції на серці були і залишаються складними. Це не міф. Складні вже навіть тому що необхідно підключення апарату штучного кровообігу. Але не можна забувати, що з початку розвитку кардіохірургії (з кінця 1950-х) багато що змінилося: і в плані підготовки кардіохірургів, і в плані оснащення і методик. Для кваліфікованих лікарів з великим досвідом операція на серці - уже звична щоденна робота. Я, наприклад, проводжу по дві, а іноді і по три операції в день.

Процес операції на серці в "Добробуті"

Якщо говорити про ризики, то, зрозуміло, є важкі пацієнти, як ось, наприклад, 34-річний чоловік із Запоріжжя, якого вже відправили на трансплантацію, але нам вдалося врятувати його серце. В цьому випадку був дуже високий ризик - більше 80%. Але ризики більшості операцій є меншими від 1%, як і при будь-якому іншому хірургічному втручанні.

До речі, якщо ми говоримо про міфи, не можна не сказати, що навколо трансплантації серця їх ще більше, ніж в хірургії серця.

Наприклад?

У нас поширене хибне уявлення про можливості донорського серця і в цілому про результати і наслідки трансплантації. Пересадка серця сприймається як однозначно ефективний спосіб вирішення проблеми. Але це не зовсім так. Не можна забувати про те, що в середньому тільки 50% пацієнтів з донорським органом живуть десять років, кожен шостий помирає протягом року після операції, а кожен п'ятий - протягом п'яти років. І потрібно дуже виважено і професійно підходити до прийняття рішення про те, що пацієнтові показана трансплантація. Трансплантація серця - крайня міра, і іншого шляху лікування після трансплантації вже не залишається. Якщо є навіть мінімальний шанс врятувати серце людини, потрібно використовувати його. Хірургія серця, якщо вона можлива і виконана професійно, забезпечує і більшу тривалість життя, і кращу якість в порівнянні з трансплантацією. При цьому варто в 50 разів дешевше. Ось чому в Європі і США операції з пересадки складають менше 1% всіх втручань на серці. До того ж є простий тест: якщо людина за 6 хвилин в стані пройти більше 300 метрів, трансплантація серця йому не відображено, так як його рідне серце має запас потужності ще мінімум на кілька років.

Олександр Дмитрович, поширена думка, що після операції на серці в будь-якому випадку будуть якісь обмеження, і до активного способу життя вже не повернешся. Це так?

Обмеження будуть, це правда: доведеться відмовитися від шкідливих звичок. Тому що якщо людина не змінить спосіб життя, з високою часткою ймовірності він рано чи пізно знову стане пацієнтом кардіохірурга. Але якщо ви мали на увазі фізичні навантаження, то вони, навпаки, стають обов'язковими! Факт: якщо після інфаркту або операції людина кинула палити, почав регулярно давати собі фізнагрузкі і правильно харчуватися, ризик, що з серцем знову щось трапиться, зменшується в два рази. Якщо нічого це не зробити - збільшується в чотири. Так що рухатися не тільки не забороняється - це повинно стати новою здоровою звичкою. Уточню, що оцінювати ефект кардіохірургічного втручання потрібно через шість місяців - саме до цього часу він буде максимальним, тому що серце вже навчиться працювати в нових умовах.

Олександр Дмитрович, і останнє: твердження про те, що операція в літньому віці недоцільна, тому що занадто небезпечна, - правда чи вигадка?

Природно, хірургія серця в солідному віці пов'язана з певними ризиками, тому що вже менше резервів організму і більше супутніх захворювань. Але це не означає, що операція на серці неможлива. Ми успішно оперуємо пацієнтів навіть 80+. І мене дуже надихають люди, які прагнуть поліпшити якість життя. Коли мене запитують про вікові обмеження, відповідаю питанням: "Якщо хвороба заважає вам робити те, що хочете і плануєте, то при чому тут вік?"