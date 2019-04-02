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/Кардіологія

"Жодного аспірину!" Супрун розвінчала міфи про лікування серця

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В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як захистити себе від хвороб серця і серцево-судинної системи.

Відповідними порадами поділилася вона на сторінці в Facebook, закликавши не довіряти поширеним міфам.

Так, у першу чергу, Супрун спростувала тезу про те, що профілактичний курс крапельниць та уколів підтримує серце і допомагає уникнути ускладнень.

"Абсолютно неприпустимо без необхідності застосовувати внутрішньом'язові, а тим більше, внутрішньовенні ін'єкції і крапельниці", – попередила вона, наголосивши, що цей швидкий спосіб доставки ліків у м'язи необхідний тільки у важких станах.

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Лікування серця

Лікування серця

finance.bigmir.net

Розкритикувала чиновниця і доступні в Україні кардіопротектори. Вони, за її словами, можуть не принести жодного ефекту і, до того ж, не включені в рекомендації міжнародних і вітчизняних фахівців.

Супрун також розвіяла міф про те, що якщо ліки визнали допінгом, значить вони точно діють.

За її словами, лікарські засоби, які оптимізують обмін речовин у міокарді, дійсно використовують спортсмени для поліпшення результатів, однак про властивості захистити міокард від інфаркту даних немає.

Супрун також зазначила, що аспірин слід вживати виключно тим, хто хворіє на ішемічну хворобу серця, переніс інфаркт міокарда або ішемічний мозковий інсульт або з атеросклеротичним захворюванням периферичних артерій. В інших же випадках його вживати не можна.

"Жодного аспірину!" Супрун розвінчала міфи про лікування серця

ru.oxu.az

Спростувала чиновниця і думку тих, хто вважає, що краще періодично проходити курс лікування, щоб підтримувати серце, ніж постійно приймати пігулки.

"Лікування більшості хронічних захворювань передбачає тривалий – протягом довгих років – прийом ліків, які покращують не тільки самопочуття хворого, але і запобігають розвитку важких ускладнень, що загрожують життю", – написала вона.

"Жодного аспірину!" Супрун розвінчала міфи про лікування серця

doctor-cardiologist.ru

Супрун також дала дієві поради, що може допомогти захистити серце в щоденному житті:

  • раціональне здорове харчування;

  • регулярна фізична активність;

  • зниження ваги за рахунок обмеження калорійності їжі і спорту;

  • відмова від куріння та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Гарвардського університету виявили найпростіший спосіб перевірки здоров'я чоловічого серця – віджимання.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Супрун развенчала мифы".....Она до Украины случайно на Дискавери не работала в передаче "разрушители мифов"?Если судить по заголовкам обоза,то она только и занимается тем,что развенчивает мифы.
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Юг Руси
Юг Руси
Для лечения сердца, никакого аспирина действительно не нужно! Достаточно 3 раза произнести фразу - "Путин х..ло" и сердце как у младенца! Так-что, перед смертью произносите это заклинание и подыхаете с чистой совестью! 🐷🐵😆
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