Незвичайний присмак вина виявився ознакою смертельної хвороби

Незвичайний смак вина став передвісником смертельної хвороби серця для британки Луїзи МакГілл.

Як пише Daily Mirror, під час застілля напій видався їй дуже дивним і вона запитала чоловіка, чи не вважає він теж це вино незвичайним. Чоловік спробував і сказав, що все гаразд.

Вночі, якраз після цього інциденту, жінку почав мучити здавлюючий біль у грудях. Чоловік негайно викликав швидку допомогу.

Луїза МакГілл Daily Mirror

Парамедики оглянули 45-річну жінку і прийшли до висновку, що у неї стався інфаркт. Пацієнтку відвезли в лікарню міста Ньюкасл-апон-Тайн і провели операцію на серці – стентування коронарної артерії.

Тепер британка стежить за харчуванням і більше відпочиває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження, проведене в Королівському коледжі Лондона, показало, що червоне вино в невеликих кількостях може допомогти зберегти різноманітність кишкового мікробіому.

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