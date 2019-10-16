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/ Кардіологія

Незвичайний присмак вина виявився ознакою смертельної хвороби

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Незвичайний смак вина став передвісником смертельної хвороби серця для британки Луїзи МакГілл.

Як пише Daily Mirror, під час застілля напій видався їй дуже дивним і вона запитала чоловіка, чи не вважає він теж це вино незвичайним. Чоловік спробував і сказав, що все гаразд.

Вночі, якраз після цього інциденту, жінку почав мучити здавлюючий біль у грудях. Чоловік негайно викликав швидку допомогу.

Новини
Вино і пиво поправлять здоров'я? Вчені дійшли несподіваного висновку

Луїза МакГілл

Луїза МакГілл

Daily Mirror

Парамедики оглянули 45-річну жінку і прийшли до висновку, що у неї стався інфаркт. Пацієнтку відвезли в лікарню міста Ньюкасл-апон-Тайн і провели операцію на серці – стентування коронарної артерії.

Тепер британка стежить за харчуванням і більше відпочиває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження, проведене в Королівському коледжі Лондона, показало, що червоне вино в невеликих кількостях може допомогти зберегти різноманітність кишкового мікробіому.

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Великобританія
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