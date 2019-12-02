Топкардіолог назвав головні ознаки хвороб серця

Серцево-судинні захворювання посідають перші місця серед хвороб, що призводять до смерті. Так, в Україні в структурі смертності вони займають приблизно 70%, і тенденції до зниження цієї сумної статистики поки не видно.

Експерти стверджують, що причина полягає у відсутності профілактики таких захворювань, а також у неуважності до свого здоров'я самих пацієнтів. Часто люди звертаються за допомогою до лікаря, коли недуга вже перебуває в запущеній формі й просто медикаментозним лікуванням не обійтися.

Кардіохірург Борис Тодуров розповів MedOboz, які ознаки "кричать" про те, що з серцем не все гаразд і що вам необхідно терміново звернутися до лікаря.

Ознаки хвороб серця спершу малопомітні 7dach

Біль у лівій руці

Якщо у вас виникають болі в ділянці серця, сумніватися в необхідності відвідати кардіолога не варто. "В разі ішемії, коли серцевому м'язу не вистачає кисню і звужуються коронарні артерії, у людини починає боліти за грудиною в області серця", – говорить доктор.

Водночас він нагадав, що не завжди неприємні відчуття виникають саме там. Часто біль може поширюватися на інші місця, наприклад, ліву руку, шию, лопатку тощо. Тому, зазначивши у себе подібні ознаки, не тіште себе думками про "перенапруження м'язів і травми". Краще зайвий раз перестрахуватися і виключити небезпечні стани за допомогою обстеження.

Задишка

Кардіохірург попереджає, що бувають безболісні форми ішемічної хвороби. Найчастіше вони зустрічаються під час діабету, тому з цим діагнозом варто бути особливо уважним до себе.

В такому разі неполадки з серцем видасть задишка, обумовлена порушенням серцевих скорочень, венозним застоєм тощо.

Спершу цей симптом не надто явний – легка задишка з'являється за незвичних збільшеннях навантаження. Потім прояв посилюється і виникає під час незначних навантажень і навіть у стані спокою.

Порушується пульс

Напевно, ви помічали, що на прийомі у педіатра, терапевта або сімейного лікаря кожного пацієнта обов'язково вимірюється пульс. Робиться це для того, щоб на ранніх стадіях виявити захворювання серцево-судинної системи, якщо такі є. Їх і видають саме порушення ритму, спершу незначні, потім такі, що зростають із розвитком патологій.

Проводити таку експрес-діагностику можна самостійно вдома приблизно раз на місяць. Так, прикладіть руку до зап'ястя іншої руки, порахуйте кількість ударів пульсу в стані спокою, а також простежте, наскільки ритмічні удари.

Насторожити мають показники понад 80 ударів на хвилину, менше 50 ударів на хвилину, а також неритмічні удари. Вони можуть свідчити про наявність тахікардії, брадикардії або мирехтливої аритмії, які вимагають негайного звернення до кардіолога і початку лікування.

Проступають вени на шиї

Видати негаразди із серцем можуть і деякі зовнішні ознаки. Зокрема, найбільш "яскравим" з них є опуклість вени на шиї або пульсація судин у цій ділянці.

За словами Тодурова, це може бути ознакою наявності вад серця, наприклад, аортальної вади. Тому такий симптом також не терпить зволікань із консультацією лікаря і якісної діагностики.

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