Можуть вбити: топкардіолог розповів про препарати для "здоров'я серця"

Про здоров'я серцево-судинної системи рано чи пізно замислюється кожен.

Водночас багато хто піклується про своє самопочуття не за допомогою регулярних обстежень у фахівців і виконання їх призначень, а вживаючи препарати для "підтримки серця й судин", нав'язані переконливою рекламою.

Каріохірург Борис Тодуров наполегливо рекомендує бути обережними з будь-якими "панацеями".

"Небезпечна це штука, скажу я вам. Адже не буває універсальних ліків, які допомагають всім. Можливо, якийсь препарат допомагає 80% пацієнтів, але водночас 20% він категорично протипоказаний до застосування. Навіть той же аспірин, який входить до більшості рекламованих препаратів, якщо просто без обстежень і призначень лікаря почати вживати, може спровокувати жахливу кровотечу, від якої пацієнт загине, – розповів лікар журналісту MedOboz. – Так може трапитися, наприклад, якщо у людини є схильність до виразки шлунку або гастриту".

Препарати "для порятунку серця" можуть бути смертельно небезпечними Zdorovieinfo

За словами Тодурова, не можна безконтрольно вживати хімічні препарати. "Це нерозумно, щонайменше. Якщо ви вважаєте, що вашому організму чогось не вистачає, порадьтеся з лікарем, а не прислухайтеся до маркетологів, які рекламують біодобавки і медикаменти та обіцяють, що вони врятують ваше серце. Ніхто не може знати без попереднього обстеження, що з вашим серцем, у якому стані судини і згортання крові. А ці фактори кардинально впливають на список призначених препаратів, якщо вони справді потрібні", – додав кардіолог.

Також, за його словами, не існує і абсолютно нейтральних препаратів, які нехай і не допомагають, але й нашкодити не можуть. "Кожнен медикамент у певному дозуванні має побічні дії, іноді – смертельні", – підсумував професор.

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