Названо три ознаки серцевого нападу

Кардіологи з Німецького фонду серця розповіли про попереджувальні сигнали можливого серцевого нападу.

За словами фахівців, деякі види болю в ногах можуть вказувати на підвищений ризик інфаркту міокарда. Особливо небезпечно, якщо біль виникає під час ходьби і швидко припиняється, варто людині зупинитися, передає MedikForum.

Серед інших симптомів – біль в пальцях ніг, коли людина лежить, і її зникнення при вставанні. Експерти констатують, що ці два типи болю є ознакою атеросклерозу в ногах.

"При атеросклерозі зазвичай відбувається значна кальцифікація коронарних артерій. Тому біль в ногах є сигналом для обстеження серця", - заявили представники фонду.

Сердечний приступ 24 канал

Ще однією ознакою може бути задишка, що виникає при ходьбі по сходах після невеликої відстані. Кардіологи пояснили, що серцева недостатність викликає респіраторні розлади частіше, ніж захворювання легенів, такі як астма.

Тому задишка в багатьох випадках говорить про проблеми з серцем, ніж про порушення в роботі легких. "Якщо, піднімаючись по сходах, людина змушена зупинитися після кількох кроків, щоб перевести дух, ні в якому разі не ігноруйте це. Задишка, яка утворюється при невеликому фізичному зусиллі, може бути попередженням про серйозне захворювання", - радять кардіологи.

Крім цього, сигналом пошкоджень в серці може бути постійна втома, яку людина відчуває, перехворівши на грип або застуду. За словами лікарів, якщо після інфекції, крім тривалої втоми, спостерігаються такі симптоми, як набряки в ногах, відчуття тиску в грудях, нерегулярний пульс або задишка при незначному навантаженні, слід обов'язково перевірити своє серце. Ці ознаки можуть вказувати на запалення серцевого м'яза.

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