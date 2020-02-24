Названо три небезпечні продукти, які провокують інфаркт

Пристрасть до деяких видів популярних продуктів веде до розвитку серцево-судинних захворювань, а зокрема, наближає ризик виникнення інфаркту.

За словами фахівців, щоб серце почувалося добре, необхідно вживати на добу не більше 2000 кілокалорій, а також 1500 міліграмів натрію і 300 – холестерину. А для цього неодмінно потрібно відмовитися від деяких страв, пише Mk.ru.

Так, зазначається, що цілком може прискорити настання серцевого нападу китайська їжа, якщо вона до того ж гостра і декілька разів обсмажена.

Деякі продукти ведуть до розвитку серцево-судинних захворювань

Крім цього, таку ж шкоду, як і фастфуд у кафе, несуть готові заморожені страви. Йдеться про магазинні піци, пироги, млинці й інші продукти, які треба розморожувати.

Китайська їжа може прискорити настання серцевого нападу

Всі вони наносять удар по серцю великою кількістю жирів і консервантів, до того ж у їхньому складі багато калорій, які провокують набір зайвої ваги.

Ще одне почесне місце в списку страв, які наближують інфаркт, займає подвійний гамбургер або чизбургер із величезною смаженої котлетою, декількома шарами сиру й безліччю жирних соусів.

Вживання готових заморожених страв і фастфуду наближає інфаркт

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