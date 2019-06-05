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/Кардіологія

Відомий дієтичний продукт визнали небезпечним для серця

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Вчені прийшли до висновку, що вживання білого м'яса може викликати підвищення рівня холестерину в крові.

Довгий час вважалося, що дієта з високим вмістом червоного м'яса сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє телеканал CNN.

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"Твердження, що споживання в їжу білого м'яса менш шкідливо для вашого серця, все ще залишається вірним, тому що від вживання червоного м'яса можуть бути і інші наслідки, які сприяють серцево-судинним захворюванням", - говорять дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско .

Також вони визначили, що білки, які знаходяться в овочах, молочних продуктах і бобових, не мають негативного впливу на досліджуваний показник. Тоді як вплив білого і червоного м'яса був ідентичним - рівень холестерину зростав.

Біле і червоне м'ясо

Біле і червоне м'ясо

Таким чином, дотримання дієти з високим вмістом насичених жирів призводить до збільшення загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) в порівнянні з дієтою з низьким вмістом насичених жирів, незалежно від джерела білка.

Відомо, що насичені жири підвищують концентрацію ЛПНЩ або "поганого" холестерину в крові. Накопичення цих речовин в артеріях може бути причиною серцевого нападу або інсульту.

Раніше MedOboz повідомляється, що регулярне вживання червоного м'яса і печінки веде до розвитку серцево-судинних захворювань.

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