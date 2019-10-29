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/ Кардіологія

Названий простий спосіб зберегти серце здоровим

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Уникнути проблем з серцево-судинною системою можна, вживаючи один авокадо в день. Це дозволить знизити рівень "поганого" холестерину в організмі.

До такого висновку прийшли вчені Університету штату Пенсільванія (США). Про це повідомляється в пресрелізі на EurekAlert!

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Групу піддослідних поділили на три підгрупи. Одна з них вживала продукти з низьким вмістом жирів, інша з помірним вмістом жирів, а третя – дотримувалася аналогічної дієти з додаванням однієї авокадо в день.

Через п'ять тижнів випробовувані, які вживають авокадо, мали найнижчий рівень ліпопротеїнів низької щільності серед всіх учасників дослідження.

Здорове серце

Здорове серце

РГ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені, провівши дослідження, назвали ознаку швидкого інфаркту

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