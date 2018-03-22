Названий чай, який допомагає знизити тиск

Міжсезоння і зміни в погоді негативно позначаються на самопочутті навіть здорових людей, не кажучи вже про метеозалежних. І однією з реакцій на температурні "гойдалки" є підвищення тиску.

Багато хто прагне привести показники в норму за допомогою ліків. Але останні дослідження британських вчених показали, що для цього є більш приємні методи, передає Express. Йдеться про чай.

Так, результати роботи вчених показали, що знизити артеріальний тиск і тримати його в нормі допомагають три чашки чаю з гібіскусу в день.

Зокрема, 65 учасників дослідження дотримувалися цих рекомендацій протягом 6 тижнів. І у кожного була відзначена позитивна динаміка.

Неймовірний ефект досягається за рахунок того, що гібіскус містить велику кількість антиоксидантів, зокрема антоцианіну, якому і приписують властивість знижувати артеріальний тиск.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як ще можна підтримати артеріальний тиск у нормі.