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/ Кардіологія

Названа ознака інсульту, що наближається

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Втрата зубів може свідчити про наближення інсульту. Здоров'я зубів в цілому свідчить про стан серцево-судинної системи.

До такого висновку прийшли кардіологи, передає express.co.uk. Вони проаналізували дані більше трьохсот тисяч чоловік середнього і старшого віку, і виявили зв'язок з втратою зубів.

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Кожен третій – в зоні ризику: лікар розповів, як захиститися від інсульту

Серед серйозних проблем, про яку говорить стан зубів – інсульт головного мозку. Випадання зубів може сигналізувати про майбутній недуг.

Інсульт

Інсульт

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в антибіотиках побачили загрозу інсультів і інфарктів для жінок.

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