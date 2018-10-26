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/Кардіологія

Названа несподівана смертельна небезпека холоду

8.7тЧитати матеріал російською

Низька температура підвищує ризик розвитку серцевого нападу.

Про це свідчить дослідження шведських учених, результати якого опубліковані в журналі JAMA Cardiolgy, передає "Лента.ру".

Зазначається, що фахівці проаналізували дані 274 тисяч громадян Швеції, у яких в 1998-2013 роках діагностували інфаркт міокарда у віці від 50 до 89 років.

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З'ясувалося, що при температурі нижче нуля за Цельсієм ймовірність серцевого нападу виростала на 10%. Вчені зіставили дані з показниками забрудненості повітря, але виявилося, що вирішальне значення має холод.

При цьому при підвищенні температури до 2-4 градусів інфаркти відбувалися рідше.

Отримані результати пояснили тим, що взимку на вулиці судини звужуються, тому в серці надходить менше кисню. У зоні ризику також виявляються ті, хто застуджується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі смертельно небезпечні звички.

Місце
Швеція
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