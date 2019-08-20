Наслідки гіпертонії в середньому віці для мозку

Наявність аномальних значень артеріального тиску в середньому віці може збільшити ймовірність розвитку старечого недоумства. Ось чому підтримка здорового артеріального тиску може допомогти знизити ризик втрати функції мозку.

Ці висновки були зроблені вченими з Університету Джона Хопкінса, які опубліковані в журналі Jama. Про це повідомляє La Repubblica.

Щоб зробити такий висновок, 4700 чоловік спостерігалися протягом 25 років. У тих, хто мав артеріальну гіпертензію в середньому віці, а також в літньому, було на 49% більше шансів на розвиток старечої деменції в порівнянні з тими, у кого серцево-судинна система не була в такому стані. Ризик був навіть вище (на 62%) між тими, хто мав гіпертонію в середньому віці, а потім мав низький кров'яний тиск в літньому віці. Дослідники вважали тиск підвищеним, якщо його показники були > 140/90 мм рт. ст., і зниженим, якщо < 90/60 мм рт. ст.

Ілюстрація

Гіпертонія може бути генетичною, але також може бути результатом недостатньої фізичної активності і неправильного харчування. З віком систолічний тиск (верхній) збільшується, в той час як діастолічний тиск (нижній) може знижуватися через структурні зміни в кровоносних судинах. На думку дослідників, сама деменція може привести до зниження артеріального тиску, так як вона може порушити роботу вегетативної нервової системи мозку. Зміцнення артерій (втрата еластичності) також може привести до зниження артеріального тиску в літньому віці.

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