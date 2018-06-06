Меню для сердечників: 9 важливих порад

Для людей з серцевими захворюваннями дієта дуже важлива. Поряд з іншими здоровими звичками, вона може зупинити розвиток хвороби або навіть позбавити від неї.

При дотриманні дієти найкраще зосередитися на тому, що дозволено, а не на заборонених продуктах і блюдах. MEDOBOZ склав для вас список рекомендацій по дієті, за дотримання яких ваше серце буде вдячним.

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Їжте більше овочів, фруктів, цільного зерна і бобових

Цієї поради варто дотримуватися кожному, навіть тим, у кого немає проблем з серцем. Ці продукти багаті на клітковину та інші поживні речовини. Їх можна вживати у вигляді всіляких салатів, гарнірів або окремих страв. Тільки стежте, щоб не заправляти їх занадто великою кількістю жиру.

Слідкуйте за жирами

Обмежте в своєму раціоні насичені жири (містяться в продуктах тваринного походження). Також максимально уникайте штучних транс-жирів. А ще перевіряйте список інгредієнтів магазинних продуктів на наявність "частково гідрованих" масел.

При використанні доданих жирів для приготування або випічки виберіть масла з високим вмістом мононенасичених жирів (наприклад, оливкову і арахісову олію) або поліненасичені жири (наприклад, соєві, кукурудзяні та соняшникові олії).

Їжте більше білка

Вживайте різноманітні продукти, багаті білками. Так, дотримуйтесь балансу страв з пісним м'ясом, рибою і рослинними джерелами білка.

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Обмежте холестерин

Холестерин в продуктах харчування (міститься в червоному м'ясі і високожирних молочних продуктах) може підвищити рівень холестерину в крові, особливо у людей з серцево-судинними захворюваннями або генетичною схильністю до них.

Вживайте правильні вуглеводи

Вибирайте правильний вид вуглеводів. Включіть в раціон такі продукти, як коричневий рис, вівсянку, лободу і солодку картоплю, щоб збагатити харчування клітковиною і допомогти організму контролювати рівень цукру в крові. А ось солодких продуктів максимально уникайте.

Не пропускайте прийоми їжі

Їжте регулярно, оскільки це допомагає контролювати рівень цукру в крові, спалювати жири більш ефективно і регулювати рівень холестерину.

Обмежте сіль

Велика кількість солі сприяє підвищенню артеріального тиску. Замість неї спробуйте використовувати трави, спеції або приправи для покращення смакових якостей продуктів.

Пийте воду

Правильна гідратація організму сприяє підвищенню рівня енергії і допомагає боротися з почуттям голоду. Проконсультуйтеся з лікарем щодо оптимальної кількості рідини, адже надлишок води може привести до погіршення стану.

Контролюйте порції

Харчуватися потрібно регулярно, але не надмірно, адже переїдання - вірний шлях до поглиблення проблем з серцем. Один із способів визначити свою оптимальну порцію - міряти її кистями рук. Так, дві кисті - разова порція. При цьому порція м'яса по площі повинна відповідати одній долоні, порція сиру - середнього і вказівного пальців, масла - фаланги великого пальця. Іншу ж площу порції повинні складати овочі, фрукти і злаки.

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