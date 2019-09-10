У Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова було виконано перше в Україні унікальне кардіохірургічне оперативне втручання з приводу тромбоемболіі легеневої артерії у вагітної жінки.

Було видалено тромботичні маси з легеневої артерії при зупиненому серці та роботі апарату штучного кровообігу протягом 50 хвилин, після чого серце було запущено. Дитина при цьому не постраждала. Операція виконана в ургентному порядку для збереження життя пацієнтки. Після операції жінка у задовільному стані виписана додому.

Дане унікальне оперативне втручання стало можливим завдяки підтримці кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургіі ім. М.М. Амосова та колег інституту акушерства та гінекології та злагодженій роботі лікарів центру серцево-судинної хірургіі та перинатального центру лікарні!

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З цього приводу 07.09.2019 року у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова було проведено прес-конференцію.

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