Медики назвали найнебезпечніші пози для сну

Сон на боці і животі може бути шкідливим для здоров'я. При цьому найкориснішою позою для сну є сон на спині.

Про це повідомив кардіолог Валерій Садовий, передає "Супутник". Він розповів, чим загрожує сон на животі, на боці і навіть сидячи.

"Поза "на боці" шкідлива для хребта, а "на животі" підвищує внутрішньочеревний тиск. А ось сидячи спати ще небезпечніше. Ця поза погано впливає на серце, збільшує внутрішньочеревний тиск, через це виникають набряки. Це загрожує розширенням вен і тромбозом", – сказав медик.

За словами кардіолога, твердження, що година денного сну рівноцінна двом годинам нічного, є міфом.

"Денний сон – це поведінковий стереотип. По-справжньому важливо відпочивати не в певний час доби, а "набирати" за добу достатню кількість годин. Якщо людина з дитинства звикла відпочивати вдень, то в дорослому житті їй буде це необхідно. Але, на жаль, багато людей не можуть дозволити собі відпочивати вдень. Восьмигодинний відпочинок – ось, що дійсно є і рекомендовано", – додав Садовий.

Денний сон водночас знижує ризик серцево-судинних захворювань.

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