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/ Кардіологія

Всього за 15 хвилин: лікар розповів, як знизити тиск без ліків

1.9т
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Гіпертонія в останні роки набула масштабів епідемії або навіть пандемії. Так, згідно з різними підрахунками, від неї страждає кожна третя-п'ята людина в світі.

Основними причинами розвитку гіпертензії є надмірна вага, відсутність фізичних навантажень і неправильне харчування, каже німецький кардіолог Мартін Холі, передає Focus.

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Гіпертонія набула масштабів епідемії

Гіпертонія набула масштабів епідемії

АіФ

І, за його словами, навіть невеликі корективи цих складових сприятливо позначаються на стані здоров'я.

Так, 15-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі допомагає знизити тиск на 5-8 одиниць. Саме тому хоча б такі легкі кардіонавантаження повинні увійти в вашу щоденну звичку.

Крім того, привести в норму високий тиск можна і за допомогою схуднення. "Кожен зайвий кілограм створює додаткове навантаження на серце і судини. І позбавлення від зайвої ваги посприяє нормалізації стану. Зокрема, зниження ваги на 10 кілограм знизить тиск на 5-10 одиниць", – уточнив лікар.

Раніше OBOZREVATEL ділився порадами українського кардіолога Бориса Тодурова, які допоможуть запобігти інсульту і інфаркту.

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