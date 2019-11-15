Лікар показав, як виглядають судини курця. Відео

Про шкоду куріння сказано багато, зокрема про те, що ця звичка шкодить серцево-судинній системі.

Кардіохірург Борис Тодуров показав наочно, до чого приводь куріння. У себе в Facebook лікар опублікував відео, де він показує судини курця, уражені атеросклерозом.

Паління небезпечне для життя Kolobok

"Присвячується всім моїм фейсбучним друзям, що курять. Ось що буває в судинах серця у людей, які курять сигарети ... Ось цим атеросклерозом була повністю забита артерія – просвіту немає. Одна сигарета в день дає такий ефект. Тому ті, хто курить, будь ласка, згадуйте цю картинку. Можете продовжувати палити далі, але будьте готові до того, що вам доведеться перенести ось таку операцію", - коментує доктор.

Раніше також голова Інституту серця розповідав MedOboz про те, що сучасні замінники сигарет, які позиціонуються як менш шкідливі, насправді ще більш небезпечні, ніж сигарети.

"Останні дані, які ми бачимо по нашим медичним каналам, кажуть, що всі ці замінники куріння мають в ряді випадків ще більші фактори ризику. Зокрема, вони іноді викликають такі опіки легенів, після яких молоді люди повністю переходять на штучну вентиляцію легенів – у них розвивається легенева недостатність. Таких випадків дуже багато. Від звичайного тютюнопаління ми не бачили настільки серйозних ускладнень, як ми маємо сьогодні від вейпів, систем нагрівання тютюну і всього іншого", - підкреслив Тодуров.

Напередодні OBOZREVATEL показував репортаж з операційної, де кардіохірурги Інституту Амосова проводили унікальну операцію на серці.

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