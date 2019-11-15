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/ Кардіологія

Лікар показав, як виглядають судини курця. Відео

1.1т
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Про шкоду куріння сказано багато, зокрема про те, що ця звичка шкодить серцево-судинній системі.

Кардіохірург Борис Тодуров показав наочно, до чого приводь куріння. У себе в Facebook лікар опублікував відео, де він показує судини курця, уражені атеросклерозом.

Паління небезпечне для життя

Паління небезпечне для життя

Kolobok

"Присвячується всім моїм фейсбучним друзям, що курять. Ось що буває в судинах серця у людей, які курять сигарети ... Ось цим атеросклерозом була повністю забита артерія – просвіту немає. Одна сигарета в день дає такий ефект. Тому ті, хто курить, будь ласка, згадуйте цю картинку. Можете продовжувати палити далі, але будьте готові до того, що вам доведеться перенести ось таку операцію", - коментує доктор.

Раніше також голова Інституту серця розповідав MedOboz про те, що сучасні замінники сигарет, які позиціонуються як менш шкідливі, насправді ще більш небезпечні, ніж сигарети.

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"Останні дані, які ми бачимо по нашим медичним каналам, кажуть, що всі ці замінники куріння мають в ряді випадків ще більші фактори ризику. Зокрема, вони іноді викликають такі опіки легенів, після яких молоді люди повністю переходять на штучну вентиляцію легенів – у них розвивається легенева недостатність. Таких випадків дуже багато. Від звичайного тютюнопаління ми не бачили настільки серйозних ускладнень, як ми маємо сьогодні від вейпів, систем нагрівання тютюну і всього іншого", - підкреслив Тодуров.

Напередодні OBOZREVATEL показував репортаж з операційної, де кардіохірурги Інституту Амосова проводили унікальну операцію на серці.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Особа
Борис Тодуров
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