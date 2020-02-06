Лікарка назвала непримітні ознаки проблем із серцем

Хвороби не виникають раптово, і нехай відчутні симптоми з'являються не відразу, організм з самого початку всілякими способами подає сигнали лиха, звернувши увагу на які можна уникнути важких наслідків.

Так само справи йдуть і з захворюваннями серцево-судинної системи. Часом передвісниками важких розладів є самі, здавалося б, прості речі, про які MedOboz розповіла сімейна лікарка Наталія Деменко.

Поза уві сні може попереджати про хвороби АиФ

Поза уві сні. У разі легкої серцевої недостатності, яка частіше за все не проявляється болями або дискомфортом, людина під час сну перевертається і спить на правому боці. Лежачи на лівому ж виникають тяжкі відчуття в грудях, які змушують інстинктивно перевертатися.

Бажання присісти. При порушеннях в серцево-судинній системі, найкомфортніша поза для людини – сидячи (в такому положенні створюється мінімальне навантаження). Тому, не замислюючись, людина з подібними порушеннями сідає при будь-якому зручному випадку, хоча будь-яких нездужань в цей момент не відчуває.

Опущене положення ніг. Якщо під час сидіння найзручніше перебувати з опущеними ногами (коли стегна не паралельні підлозі, а максимально опущені вниз), хоч вони при цьому і починають сильно набрякати, теж привід звернутися до кардіолога. Найчастіше так буває, коли в будь-якому іншому положенні тіла з'являється задишка, що само по собі є симптомом проблем з серцем.

Колір обличчя. Блідість шкіри – ще одна ознака, яких також не повинен бути залишений без уваги. Вона часто виявляється при порушенні кровообігу, який розвивається при атеросклерозі.

Синюшність. Цю ознака медики називають цианозом. Найчастіше він проявляється на губах, кінчику язика і носа, мочках вух, а також стопах і кистях. Причина його появи найчастіше криється в серцевій недостатності і порушенні кровообігу.

Пульс. Хвороби серця можна виявити за допомогою вимірювання пульсу, що найкраще робити вранці. Якщо частота підвищена або знижена (норма – 60-80 ударів в хвилину), або ж якщо пульс відчувається неритмічно, сходіть до кардіолога.

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