"Краще, ніж кардіо": названо дієвий спосіб захистити серце і судини

Важка атлетика в боротьбі з ожирінням серця виявилася ефективнішою, ніж кардіотренування.

Вчені з Університетської лікарні Копенгагена (Данія) встановили, що цей тип фізичного навантаження може знизити ризик серцево-судинних захворювань при зайвій вазі, повідомляє Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 32 людини, які страждали ожирінням і не займалися спортом, але у них не було діабету та проблем із серцем.

У групі, тренування якої були зосереджені на піднятті важкого без кардіо, кількість жирової тканини (перикардіальної) навколо серця скоротилася на 31%.

Автори припускають, що найбільший вплив зробили такі силові вправи, як випади з гантелями і віджимання з вагою.

Вправи з вагою Скріншот dailymail.co.uk

Серцева жирова тканина буває двох типів: епікардіальна і перикардіальна. Перша провокує розвиток атеросклерозу, друга може привести до ішемічної хвороби серця.

Раніше MedOboz писав, що заняття на тренажерах для стегон, сідниць, живота, рук і спини корисно включати в тренування для жінок, оскільки ці зони зазвичай найпроблемніші.

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