Кардіологи шокували правдою про наслідки пропуску сніданку

Імовірність виникнення хвороб серця зростає майже вдвічі в разі відмови від прийому їжі в ранковий час (а врятувати від цього можуть прості тости з авокадо на сніданок).

Відповідні дані було отримано за підсумком дослідження, в якому брали участь 6 тисяч осіб, пише The Sun.

Відзначається, що користь сніданку для організму незаперечна, і необхідність присутності цього прийому їжі давно відома.

Однак, як виявилося, наслідки відмови від цього набагато серйозніші, ніж вважалося раніше.

Так, сніданок стабілізує апетит, артеріальний тиск і рівень холестерину.

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Для дослідження задіяли 6 тисяч здорових людей у віці від 40 до 75 років, які розповіли про свої харчові звички, після чого, через деякий час, було зафіксовано, що у респондентів, які пропускають сніданок, ймовірність серцево-судинних захворювань на 87% вища, ніж у інших.

Як відомо, хвороби серця є однією з найпоширеніших причин смертності в світі, при цьому, число їх жертв зростає з кожним роком, - якщо в 2000 році померли 12 млн осіб, то в 2016 році цей показник зріс вже до 15,2 млн.

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