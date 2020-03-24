Кардіолог закликала пацієнтів не кидати лікування, боячись заразитися коронавірусом

Нещодавно вчені надали звіт, в якому йдеться про те, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями знаходяться в зоні ризику зараження коронавірусом COVID-19. Також були припущення, що деякі кардіопрепарати можуть підвищувати ризики зараження, що стало причиною відмови деяких пацієнтів від раніше призначеного ним лікування.

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Професорка-кардіологиня Катерина Амосова закликала не робити цього, і продовжувати приймати призначені ліки, оскільки ніяких доказів того, що ці медикаменти дійсно є фактором ризику, немає, а ось припинення необхідної терапії може мати справді серйозні наслідки.

"На серцево-судинні захворювання, включаючи артеріальну гіпертензію, хворіє значна частина пацієнтів з COVID-19 - 40%. Саме ця група має високу смертність - 11-13% в порівнянні з 1% у пацієнтів без важких фонових захворювань. Не дивно, що міркування про теоретичної передумови збільшення числа рецепторів 2-го типу ангіотензину-2, через які SARS-CoV-2 потрапляє в клітини легенів, при прийомі поширених кардіологічних препаратів набула широкого розголосу і викликала паніку серед пацієнтів", – написала експертка у себе в Facebook.

За її словами, мова йде про інгібітори АПФ (каптоприл, еналаприл і т.д.) і антагоністи рецепторів ангіотензину-2 1-го типу (валсартан, лозартан). "Пацієнти почали масово припиняти їх прийом, частина з них - за порадою лікарів", – додала Амосова.

"Насправді, докази шкідливості цих ліків відсутні! На цьому наполягає ряд професійних медичних асоціацій, зокрема Європейське співтовариство кардіологів та Американська асоціація серця разом з коледжем кардіології в своїх спеціальних заявах", – додала професорка, підкресливши, що в той же час доведено, що і АПФ, і блокатори ангіотензину-2 ефективні для зменшення частоти інфарктів, інсультів і смертності при серцево-судинних захворюваннях, тому таким пацієнтам слід продовжувати їх прийом.

Відмова від лікування може мати куди більш серйозні наслідки Полтавщина

Це ж, за її словами, стосується і препаратів статинів.

Амосова згадала і про протизапальні нестероїдні препарати, зокрема, ібупрофен. "Європейське агентство ЕМЕА і ВООЗ оголосили про відсутність застережень щодо їх використання при симптомах гострої респіраторної інфекції. Докази їх негативного впливу на хід COVID-19 відсутні", – підсумувала кардіолог, закликавши користуватися медичною інформацією тільки з авторитетних джерел.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні через карантин тимчасово відміняються планові госпіталізації і операції. Екстрених пацієнтів лікарі прийматимуть в штатному режимі.

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