Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардіологія

Кардіолог закликала пацієнтів не кидати лікування, боячись заразитися коронавірусом

433
Читати матеріал російською

Нещодавно вчені надали звіт, в якому йдеться про те, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями знаходяться в зоні ризику зараження коронавірусом COVID-19. Також були припущення, що деякі кардіопрепарати можуть підвищувати ризики зараження, що стало причиною відмови деяких пацієнтів від раніше призначеного ним лікування.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Професорка-кардіологиня Катерина Амосова закликала не робити цього, і продовжувати приймати призначені ліки, оскільки ніяких доказів того, що ці медикаменти дійсно є фактором ризику, немає, а ось припинення необхідної терапії може мати справді серйозні наслідки.

"На серцево-судинні захворювання, включаючи артеріальну гіпертензію, хворіє значна частина пацієнтів з COVID-19 - 40%. Саме ця група має високу смертність - 11-13% в порівнянні з 1% у пацієнтів без важких фонових захворювань. Не дивно, що міркування про теоретичної передумови збільшення числа рецепторів 2-го типу ангіотензину-2, через які SARS-CoV-2 потрапляє в клітини легенів, при прийомі поширених кардіологічних препаратів набула широкого розголосу і викликала паніку серед пацієнтів", – написала експертка у себе в Facebook.

За її словами, мова йде про інгібітори АПФ (каптоприл, еналаприл і т.д.) і антагоністи рецепторів ангіотензину-2 1-го типу (валсартан, лозартан). "Пацієнти почали масово припиняти їх прийом, частина з них - за порадою лікарів", – додала Амосова.

"Насправді, докази шкідливості цих ліків відсутні! На цьому наполягає ряд професійних медичних асоціацій, зокрема Європейське співтовариство кардіологів та Американська асоціація серця разом з коледжем кардіології в своїх спеціальних заявах", – додала професорка, підкресливши, що в той же час доведено, що і АПФ, і блокатори ангіотензину-2 ефективні для зменшення частоти інфарктів, інсультів і смертності при серцево-судинних захворюваннях, тому таким пацієнтам слід продовжувати їх прийом.

Відмова від лікування може мати куди більш серйозні наслідки

Відмова від лікування може мати куди більш серйозні наслідки

Полтавщина

Це ж, за її словами, стосується і препаратів статинів.

Амосова згадала і про протизапальні нестероїдні препарати, зокрема, ібупрофен. "Європейське агентство ЕМЕА і ВООЗ оголосили про відсутність застережень щодо їх використання при симптомах гострої респіраторної інфекції. Докази їх негативного впливу на хід COVID-19 відсутні", – підсумувала кардіолог, закликавши користуватися медичною інформацією тільки з авторитетних джерел.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні через карантин тимчасово відміняються планові госпіталізації і операції. Екстрених пацієнтів лікарі прийматимуть в штатному режимі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Кардіологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини