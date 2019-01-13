Друзья, девятимесячную Варвару брались прооперировать в Германии за 80 тысяч евро. Это под 2,5 миллиона гривен... Родители – не Рокфеллеры. Пошли на Интер: там согласились дать сюжет для сбора денег.

А добрый Боженька возьми да приведи папу с мамой в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Диагноз был действительно тяжёлый. В сентябре провели сложную эндоваскулярную процедуру. Перед самим Новым годом Илья Емец сделал полосную операцию. Разумеется, бесплатно. Как и все в Центре операции детям.

Руки Ильи Николаевича и его коллег дорогого стоять. Что там миллионы…

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