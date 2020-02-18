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/ Кардіологія

Ішемічна хвороба серця: небезпечна, але виліковна

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За статистикою МОЗ України, симптоми цього захворювання, яке може призвести до інфаркту, є як мінімум у кожного четвертого дорослого. На щастя, вчасно розпочате лікування дає змогу уникнути тяжких наслідків.

Олександр БАБЛЯК, керівник Центру кардіохірургії медичної мережі "ДОБРОБУТ", доктор медичних наук

Кожна друга операція на серці у світі – це операція коронарного шунтування для лікування пацієнтів з ІХС. Завдяки мініінвазивній методиці, розробленій нашою командою, 99 % таких втручань можна зробити без розрізу грудини.

Чому це небезпечно?

Ішемічна хвороба серця – це порушення кровопостачання міокарда, внаслідок якого клітини серцевого м’яза недоотримують або зовсім не отримують кисню. Кровотік у серцевому м’язі порушується через звуження або навіть повне перекриття артерій серця. Зазвичай у цьому винні атеросклеротичні бляшки, які "осідають" на стінках судин. Навіть одне звуження в одній судині здатне призвести до тяжкого інфаркту.

Як не проґавити проблему?

Насправді все просто: регулярний чекап + уміння чути сигнали тіла.

Правильний чекап – це УЗД серця, ЕКГ, стрес-тест (на біговій доріжці або велосипеді), ліпідний профіль крові для контролю дисліпідемії (порушень жирового обміну) та аналіз крові на глікований гемоглобін. Обстеження необхідно проходити раз на два роки у віці 35+ та щороку – у віці 55+.

Ключове в цьому переліку для виявлення ІХС – ліпідний профіль (показує ризик утворення атеросклеротичних бляшок) та стрес-тест (дає можливість перевірити серце під час фізичного навантаження). Якщо стрес-тест виявляє проблему, кардіолог спрямовує пацієнта на коронаровентрикулографію (селективну коронарографію) – інвазивне дослідження коронарних артерій, яке підтверджує або спростовує діагноз "ІХС".

Важливий момент: в Україні, на жаль, нерідко зловживають таким діагнозом і ставлять його необґрунтовано. Чим це небезпечно? Тим, що багатьох абревіатура ІХС навіть не насторожує. А за такою легковажністю нескладно пропустити справді загрозливий стан. Якщо вам або комусь із рідних поставили діагноз "ішемічна хвороба серця", майте на увазі: все серйозно й потребує підтвердження!

Як уникнути тяжких наслідків?

ІХС – виліковне захворювання! На початкових стадіях ситуацію можна взяти під контроль: хвороба лікується зміною способу життя (не забуваймо, що у 80 % випадків причина проблем із серцем – неправильний спосіб життя) та медикаментозною терапією. Якщо ураження судин критичні, й кровотік суттєво ускладнений чи навіть зупинений, приймається рішення про стентування або коронарне шунтування.

Стентування – це малотравматична процедура, під час якої через артерію в руці або стегні у звужену судину серця вводиться стент, який, розкриваючись, розширює її просвіт. Але часто встановлення стентів неможливе або неефективне. Тоді на допомогу приходить кардіохірургія на відкритому серці.

Коронарне шунтування – це операція, в ході якої за допомогою нашитих шунтів, якими слугують судини самого пацієнта, кров спрямовується в обхід звужених ділянок артерій. І все – кровотік у міокарді відновлено, серце повертається до нормальної роботи, людина отримує нову якість життя!

У чому унікальність підходу в ДОБРОБУТ?

Сьогодні команда кардіохірургів під керівництвом Олександра БАБЛЯКА розробила методику мініінвазивного багатосудинного коронарного шунтування. Для втручання вже не потрібно робити класичний 25-сантиметровий розріз грудної кістки. Достатньо розрізу 5 см між ребрами. У результаті вже одразу після реанімації пацієнти перестають почуватися тяжкохворими, активно відновлюються і за 4–5 днів їдуть додому. За два тижні лікарі вже дозволяють їм виходити на півдня на роботу, за місяць уже немає практично жодних обмежень.

Фактори ризику розвитку ІХС

  • Вік 40+

  • Стать: у чоловіків ризик захворіти вищий

  • Спадковість (серцево-судинні захворювання у родичів)

  • Куріння (у 40-річної людини, яка палить, і 60-річної людини, яка не має цієї згубної звички, однаковий рівень ризику)

  • Неправильне харчування (вживання їжі, яка містить багато трансжирів та/або пройшла інтенсивну термічну обробку)

  • Високий артеріальний тиск

  • Високий рівень холестерину

  • Цукровий діабет

  • Ожиріння

  • Малорухливий спосіб життя (призводить до серцево-судинних захворювань у 30 % випадків)

  • Стреси

  • Хронічні запальні процеси: хворі зуби, грибок на нігтях тощо.

Будьте уважні!

Симптоми ішемічної хвороби серця часто маскуються під інші захворювання. Але є формула, яка однозначно свідчить про проблеми в серці: зв’язок нездужання з фізичним навантаженням. Якщо під час фізичного навантаження є будь-який дискомфорт або біль, який минає у стані спокою, потрібно звернутися до кардіолога. ІХС може проявлятися аритмією, задишкою, а також пекучим болем у грудній клітці, або болем, який стискає чи, навпаки, розпирає.

При цьому інфаркт – це не обов’язково біль, а якщо й біль, то не обов’язково в грудній клітці. Перед нападом може боліти вухо. Або шия. Або зуби чи п’ята під час ходьби. А можуть, наприклад, непокоїти тільки слабкість та озноб. До речі, часті прояви інфаркту – нудота і блювота. Однак у будь-якому разі простежується зв’язок із фізичним навантаженням. І це головна підказка!

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