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/ Кардіологія

Институт сердца: лечение нужно начинать с качественной диагностики

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Диагностика заболеваний сердца и сосудов – направление, в котором работает отделение. Наличие современного оборудования позволяет быстро и точно выявить пороки сердца, сопутствующие заболевания и оценить необходимость оперативного вмешательства. Специалисты консультативно-диагностического отделения обладают знаниями и навыками высокого уровня, которые усовершенствуют в ведущих кардиологических клиниках Европы. Ежегодно 25 000 больных со сложной патологией сердечно-сосудистой системы получают качественную консультативно-диагностическую помощь.

В отделении можно определить функциональное состояние сердца, артерий и вен с помощью таких методов исследования:

  • электрокардиография;

  • эхокардиография;

  • пробы с дозированной физической нагрузкой;

  • суточное мониторирование сердечного ритма и артериального давления;

  • ультразвуковая диагностика сосудов и венозной системы нижних конечностей.

Институт сердца: лечение нужно начинать с качественной диагностики

Также есть возможность обследовать другие системы органов, используя:

  • электроэнцефалографию, спирографию;

  • эндоскопические манипуляции, включая эзофагогастродуоденоскопию, сигмоскопию, колоноскопию, бронхоскопию, и биопсию;

  • ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, органов малого таза, почек и щитовидной железы.

В отделении работают специалисты-диагносты в сферах урологии, гинекологии, оториноларингологии, офтальмологии, иммунологии, стоматологии, инфектологии и эндокринологии.

Заведует отделением Ирина Викторовна Швец.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна Київ
Тег
Серце
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