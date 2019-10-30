Хвороби серця у молодих: кардіологи назвали несподівані причини

Згідно зі статистикою українського МОЗ, понад 60% смертей від хвороб в Україні припадають саме на серцево-судинні захворювання. При цьому тільки інфаркт вражає понад 40 тисяч осіб на рік, серед яких все більше людей середнього віку.

Експерти кажуть, що тепер до ліжка у кардіологічному відділенні молодих людей доводять не тільки шкідливі звички або вроджені патології, а здоровий спосіб життя, постійні перегони за кращим життя тощо.

MedOboz з'ясував у кардіологинь Вікторії Форосенко та Оксани Лівинської, які ж сучасні причини "омолодження" хвороб серця.

Новини Названий простий спосіб зберегти серце здоровим

Молодим теж загрожують серцеві захворювання Рrostress

Одержимість спортом

Спорт для багатьох став справжнім культом. Відвідування спортзалу стоять у списку щоденних завдань, незважаючи на втому, недосипання тощо.

І таке ставлення до тренувань може призвести до раннього "зношування" серцевого м'яза: якщо ослаблений організм через силу піддавати додатковим навантаженням, він відреагує стрибком тиску, який б'є по судинах і капілярах. Незабаром такі перевантаження призведуть до розвитку ішемічної хвороби.

Тому не забувайте, що спорт має приносити радість, а не остаточно виснажувати.

Харчування поза домом

У багатьох зараз просто немає часу і можливості готувати їжу вдома, і зручна тому альтернатива – ресторани, кафе і кулінарні відділи супермаркетів. Така економія сил і часу – один із провокаторів захворювань серцево-судинної системи.

Так, страви на фудкортах часто є джерелом трансжирів. Згодом ці речовини порушують ліпідний обмін, що призводить до утворення тромбів у судинах, що порушують кровопостачання тканин, зокрема серцевих.

Крім того, у закладах громадського харчування заведено готувати з великою кількістю спецій і солі. Тому наслідком їхнього частого вживання можуть стати затримка вологи в організмі, підвищення тиску, що з часом призводить до порушень роботи серця.

Робота понад норму

Часто, щоб зробити для себе доступними більшість благ (житло, авто, одяг, дозвілля тощо), доводиться працювати на двох-трьох роботах і практично без вихідних. І режим "на зношування" дуже швидко призводить до синдрому хронічної втоми, результатом якого є порушення регуляції тонусу судин із подальшими аритміями, погіршенням кровопостачання у серцевого м'яза і метаболічними збоями. Все це в перспективі загрожує серцевим нападом.

Тому не забувайте, що робота-роботою, а відпочивати все ж потрібно, і не тиждень на рік у відпустці.

Надлишок стресів

Стреси не рідкість уповсякденному житті, але молоді люди часто піддають себе ще й додатковим – екстремальним розвагам, небезпечним видам спорту тощо.

Не варто забувати, що будь-який стрес – це потужний викид гормону адреналіну у кров. І в надлишку він порушує метаболізм, провокує розвиток гіпертонії, аритмію і порушення тонусу судин, що призводить у майбутньому до патологій серцевого м'яза.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які вправи треба робити, щоб зберегти здоров'я серця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!