Хвороби серця: міфи та реальність

Для України, яка разом із Болгарією очолює список європейських країн з найгіршою ситуацією щодо серцево-судинних патологій, лікування захворювань серця - дуже актуальна тема. У нас 50% померлих жінок і 40% померлих чоловіків йдуть з життя саме внаслідок хвороб серця і судин. Причому щороку ці захворювання призводять до смерті 426 тисяч українців, більш ніж в 50% випадків причина - ішемічна хвороба серця, захворювання, яке діагностовано приблизно у кожного четвертого дорослого жителя країни і до якого ми, на жаль, ставимось дуже легковажно.

Ми в паніці думаємо про онкологію, нас лякає ймовірність заразитись ВІЛ, однак статистика показує, що в першу чергу українцям слід боятися серцево-судинних захворювань. Але, на жаль, ми не боїмося і навіть, якщо розібратися, майже нічого не знаємо про ССЗ. Лікування захворювань серця у багатьох асоціюється переважно з інфарктом. Який, звичайно ж, трапиться з кимось, а не з нами або нашими близькими. Так ось, все це - помилки. І якщо ви маєте намір прожити довге і здорове життя, потрібно якомога швидше позбутися від них! Пропонуємо почати прямо зараз.

Помилка перша: лікування захворювань серця - питання, актуальне лише для дуже дорослих і літніх людей

На жаль, ні. Кардіолог Центру кардіохірургії ММ "Добробут" Катерина Ревенко розповідає, що останнім часом в її практиці все більше молодих пацієнтів: "Наприкінці минулого року в мене на консультації був 22-річний хлопець після інфаркту, настільки важкого, що, ймовірно, молодій людині знадобиться трансплантація серця. Цієї весни був 34-річний чоловік, у якого інфаркт, який розвинувся у 27 років, теж призвів до катастрофічних наслідків, і йшлося про пересадку, але кардіохірургам вдалося врятувати його рідне серце. Кілька тижнів тому у нас у відділенні лікувалися ще двоє молодих пацієнтів: 38 і 39 років, обидва - з інфарктами, обом вже потрібна була операція на серці - коронарне шунтування. І перераховані випадки - це не наслідок вроджених вад, це все набуте, тобто люди народилися зі здоровим серцем. Тому лікування захворювань серця - це не щось, що, можливо, трапиться в старості. І тому я наполегливо рекомендую обстежуватися у кардіолога до 35 років - кожні три-п'ять років усім, після 35-ти - кожні два роки. Навіть якщо впевнені, що у вас немає проблем із серцем!" Обов'язкові обстеження: електрокардіограма, узд серця, тест на велосипеді, аналіз на холестерин і аналіз на глікозильований гемоглобін.

Помилка друга: до захворювань серця призводять лише серйозні збої в організмі або спадковість

Дуже небезпечний міф, який задає невірні установки! Насправді в 80% випадків проблеми з серцем викликані виключно нездоровим способом життя і безвідповідальним ставленням до свого здоров'я. Чому в Україні така страшна статистика щодо ССЗ? Тому що переважна кількість жителів країни не просто роками - десятиліттями ведуть нездоровий спосіб життя. У нас жартують про "ЗОЖників" і продовжують їсти шкідливу їжу, палити і пити, лежати на диванах, сидіти ночами в інтернеті та збирати стреси. А саме все перераховане - головна причина проблем з судинами та серцем. Ось, до речі, чому будь-яке лікування захворювань серця - як медикаментозне, так і хірургічне - передбачає перш за все серйозну корекцію способу життя. "У рекомендаціях, які ми надаємо нашим пацієнтам перед випискою, пункти, що стосуються харчування, відмови від шкідливих звичок, збільшення фізичних навантажень і сну, йдуть першими! Без цього лікування втрачає сенс, і навіть якщо у людини, наприклад, була успішна операція на серці, вона рано чи пізно знову повернеться до нас", - розповідає український кардіохірург Олександр Бабляк.

Олександр Бабляк, керівник Центру кардіохірургії "Добробут"

Помилка третя: хвороба серця - це невиліковно, і якщо з'явилися проблеми - то на все життя

Все далеко не так: якщо вчасно виявити проблему і почати правильно діяти (лікування + здоровий спосіб життя!), в більшості випадків людина одужує. Приклад - та ж ішемічна хвороба серця, яка діагностована у 8,5 млн українців (це коли серце починає погано працювати, тому що його клітинам не вистачає кисню внаслідок звуження судин атеросклеротичними бляшками). Коли проблема виявлена ​​на самому початку або хоча б до інфаркту (найважча форма ІХС, при якій клітини зовсім не отримують кисню і гинуть), тобто в серцевому м'язі немає відмерлих ділянок, все лікується! Лікарі за допомогою медикаментозної терапії, стентування або коронарного шунтування відновлюють нормальний кровотік в міокарді, клітинам знову достатньо кисню, серце оживає і починає працювати в повну силу.

"Тобто, як бачите, захворювання, яке щорічно вбиває сотні тисяч українців, причому молодих, насправді абсолютно контрольоване! І те, що від виліковного захворювання в ХХI столітті в центрі Європи помирає стільки людей, - катастрофа", - говорить кардіолог Катерина Ревенко.

Помилка четверта: операція на серці потрібна лише деяким пацієнтам з особливо важкими захворюваннями

Щоб переконати читача в цьому, досить навести одну цифру: щороку 20 тисяч українців потребують такого кардіохірургічного втручання, як коронарне шунтування (використовується в разі ішемічної хвороби серця, коли повністю перекриті атеросклеротичними бляшками судини неможливо відкрити за допомогою стентування, і необхідно пустити струм крові в обхід ураженого місця, нашивши шунт). Роблять, щоправда, лише третину з цього числа. Але ж така операція на серці - можливість повністю відновити роботу міокарда при ІХС, не допустити інфаркту і вилікувати людину.

Помилка п'ята: операція на серці, в тому числі коронарне шунтування, - це завжди великий розріз грудини і довге та хворобливе відновлення

Операція на серці

Ні! Тому що більшість кардіохірургічних втручань сьогодні вже проводяться через невеликий розріз від 5 до 8 см між ребрами. І період реабілітації скорочується в кілька разів! "Наші пацієнти всього добу проводять в реанімації, причому вже там починають підійматися на ноги; на третій-четвертий день після операції спокійно ходять сходами; на п'ятий - виписуються зі стаціонару; через пару тижнів повертаються до помірних навантажень (легкої фізичної роботи вдома, тривалих прогулянок, роботи в офісі); через місяць готові виходити на роботу, через чотири місяці - виконувати важку фізичну роботу", - розповідає кардіохірург Олександр Бабляк, керівник Центру кардіохірургії ММ "Добробут", в якому сьогодні активно розвивається мініінвазивна кардіохірургія і лікарі якого чотири з п'яти операцій на відкритому серці виконують без розрізу грудини, через міні-доступ між ребрами.

До слова, команда Олександра Бабляка - єдина в Україні і навіть в Європі, яка проводить через міжреберний міні-розріз найнеобхіднішу операцію на серці, якої потребують 20 тисяч співвітчизників, - багатосудинне коронарне шунтування.