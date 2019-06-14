Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардіологія

Фармкомпанія TEVA визнала: її препарат викликає рак

4.5тЧитати матеріал російською

Застосування препарату Лозартан-Тева, призначеного для лікування артеріальної гіпертензії, може викликати рак у пацієнтів з високим кров'яним тиском.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) прийняло рішення вилучити з внутрішнього медичного обороту медикамент від Teva Pharmaceuticals – ізраїльська компанія, яка лідирує на фармринку. Про це повідомляє науково-популярний інтернет-журнал FainaIdea з посиланням на дані від FDA.

Дослідження, націлені на пошук взаємозв'язку між кров'яним тиском і онкологічними захворюваннями, виявили, що цей лікарський засіб може виступати в ролі тригера, тобто бути провокуючим фактором.

Новини
Понад $2 млн: найдорожчі ліки у світі випустять в Швейцарії

Через наявність в лозартані великої кількості домішок речовини NMBA комісія FDA ухвалила прискорити його зняття з обігу і заборонила продавати на території США.

Ілюстрація

Ілюстрація

Ілюстрація

Ілюстрація

NMBA – N-нітрозо-N-метил-4-аміномасляна кислота, яка є відомим канцерогеном для тварин і класифікується, як потенційний канцероген для людини – може викликати рак.

Раніше MedOboz повідомляв, що швейцарська компанія Weleda з виробництва косметики і фармацевтичної продукції, продавала заборонений препарат, який призначався для лікування раку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
США
Теги
лікирак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини