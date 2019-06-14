Фармкомпанія TEVA визнала: її препарат викликає рак

Застосування препарату Лозартан-Тева, призначеного для лікування артеріальної гіпертензії, може викликати рак у пацієнтів з високим кров'яним тиском.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) прийняло рішення вилучити з внутрішнього медичного обороту медикамент від Teva Pharmaceuticals – ізраїльська компанія, яка лідирує на фармринку. Про це повідомляє науково-популярний інтернет-журнал FainaIdea з посиланням на дані від FDA.

Дослідження, націлені на пошук взаємозв'язку між кров'яним тиском і онкологічними захворюваннями, виявили, що цей лікарський засіб може виступати в ролі тригера, тобто бути провокуючим фактором.

Через наявність в лозартані великої кількості домішок речовини NMBA комісія FDA ухвалила прискорити його зняття з обігу і заборонила продавати на території США.

Ілюстрація

Ілюстрація

NMBA – N-нітрозо-N-метил-4-аміномасляна кислота, яка є відомим канцерогеном для тварин і класифікується, як потенційний канцероген для людини – може викликати рак.

Раніше MedOboz повідомляв, що швейцарська компанія Weleda з виробництва косметики і фармацевтичної продукції, продавала заборонений препарат, який призначався для лікування раку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!