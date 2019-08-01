Фактори ризику діабету 2 типу та хвороб серця

Вчені розробили п'ять простих маркерів для виявлення дорослих з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань або діабету 2 типу. Ці показники включають в себе розмір талії, артеріальний тиск, холестерин ЛПВЩ, тригліцериди та глікозильований гемоглобін.
Новий посібник з клінічної практики був опублікований в науковому виданні Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, передає WebMD.
Фахівці вважають, що лікарі робили недостатньо, вимірюючи об'єм талії, однак це допомагає в ранньому виявленні пацієнтів з метаболічним ризиком. Вони підкреслюють важливість змін у способі життя, раціоні харчування і поведінці в якості першої лінії лікування. Якщо цілі не досягнуто за допомогою змін в способі життя, тоді доцільно використовувати медикаментозне лікування.
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Посібник призначається для лікарів першої медичної допомоги, а також ендокринологів і кардіологів.
На які зміни маркерів необхідно звернути увагу:
підвищений кров'яний тиск – ≥130 мм рт.ст. систолічний та/або ≥80 мм рт.ст. діастолічний;
збільшена окружності талії – ≥102 см для чоловіків і ≥88 см для жінок;
підвищений рівень тригліцеридів – ≥150 мг/дл (≥1,7 ммоль/л);
низький рівень холестерину ЛПВЩ – <40 мг/дл у чоловіків і <50 мг/дл у жінок;
підвищена глікемія – глікозильований гемоглобін ≥5,7% до 6,4% або рівень глюкози натщесерце ≥100 мг/дл (≥5,6 ммоль/л).
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Пацієнти з трьома або більше факторами ризику повинні проходити регулярний скринінг, а пацієнти з одним або двома факторами ризику – кожні 3 роки. Особам віком 40-75 років, у яких сидяча робота, рекомендується перевіряти всі п'ять маркерів при відвідуванні лікаря.
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Клініцистам слід також проводити скринінг холестерину, куріння і серцево-судинних захворювань в сім'ї. Їх завданням також стане ініціювання розмови про важливість прийняття здорового способу життя з усіма людьми з метаболічним ризиком.
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