Фактори ризику діабету 2 типу та хвороб серця

Вчені розробили п'ять простих маркерів для виявлення дорослих з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань або діабету 2 типу. Ці показники включають в себе розмір талії, артеріальний тиск, холестерин ЛПВЩ, тригліцериди та глікозильований гемоглобін.

Новий посібник з клінічної практики був опублікований в науковому виданні Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, передає WebMD.

Фахівці вважають, що лікарі робили недостатньо, вимірюючи об'єм талії, однак це допомагає в ранньому виявленні пацієнтів з метаболічним ризиком. Вони підкреслюють важливість змін у способі життя, раціоні харчування і поведінці в якості першої лінії лікування. Якщо цілі не досягнуто за допомогою змін в способі життя, тоді доцільно використовувати медикаментозне лікування.

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Посібник призначається для лікарів першої медичної допомоги, а також ендокринологів і кардіологів.

На які зміни маркерів необхідно звернути увагу:

підвищений кров'яний тиск – ≥130 мм рт.ст. систолічний та/або ≥80 мм рт.ст. діастолічний;

збільшена окружності талії – ≥102 см для чоловіків і ≥88 см для жінок;

підвищений рівень тригліцеридів – ≥150 мг/дл (≥1,7 ммоль/л);

низький рівень холестерину ЛПВЩ – <40 мг/дл у чоловіків і <50 мг/дл у жінок;

підвищена глікемія – глікозильований гемоглобін ≥5,7% до 6,4% або рівень глюкози натщесерце ≥100 мг/дл (≥5,6 ммоль/л).

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Пацієнти з трьома або більше факторами ризику повинні проходити регулярний скринінг, а пацієнти з одним або двома факторами ризику – кожні 3 роки. Особам віком 40-75 років, у яких сидяча робота, рекомендується перевіряти всі п'ять маркерів при відвідуванні лікаря.

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Клініцистам слід також проводити скринінг холестерину, куріння і серцево-судинних захворювань в сім'ї. Їх завданням також стане ініціювання розмови про важливість прийняття здорового способу життя з усіма людьми з метаболічним ризиком.

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