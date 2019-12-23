Як уникнути інсульту та інфаркту: відомий лікар дав 5 порад

Про здоров'я серця мало хто замислюється, поки воно не починає "барахлити". Разом з тим експерти нагадують: профілактика краща за лікування. І рекомендують замислюватися про стан серцево-судинної системи ще до того, як вона сама почне про себе нагадувати.

Професор-кардіохірург Борис Тодуров дав читачам MedOboz прості поради, які допоможуть надовго зберегти серце здоровим і уникнути небезпечних інсультів та інфарктів.

Щоб зберегти здоров'я серця, важлива профілактика Habr

Відмовтеся від панацей

Реклама пропонує безліч препаратів, які "обіцяють" запобігти хворобам серця і судин, і навіть повернути здоров'я.

Але насправді, як каже кардіохірург, не буває таких ліків, які підходять і тим більше допомагають всім пацієнтам. "Може якийсь препарат і допомагає 80% людей, але для 20% він абсолютно протипоказаний до застосування і можливо навіть несе смертельну загрозу", – наголошує лікар.

Тому, вважаючи, що вашому серцю потрібна медикаментозна підтримка, краще звернутися до лікаря. Він з'ясує, що з вашим серцем, який там порок (якщо він є) у якому стані судини і згортання крові тощо. І якщо дійсно будуть відзначені відхилення, вам призначать саме той препарат, який вам потрібен. І вже точно це буде не БАД.

Киньте нарешті курити

Це один з найголовніших чинників ризику, що призводить до серцево-судинних захворювань. Зокрема шкідлива звичка викликає підвищену крихкість судин: у курця вони кальциновані, ламкі, тверді і дуже швидко заростають.

Крім того, пацієнти, що курять навіть невеликі дози, мають у 20 разів більше шансів розвитку раку легенів, гортані, стравоходу тощо.

Почніть більше рухатися

Загляньте в додаток крокомір у своєму телефоні. І якщо там середній показник пройдених відстаней менше 5-7 км в день, терміново вносьте корективи в розпорядок дня, виділивши час на піші прогулянки та інші фізичні навантаження (мінімум пів години щоденних тренувань).

Все це потрібно, щоб запустити в органах і тканинах хороший кровообіг, прибрати з крові зайвий адреналін, спалити зайві калорії і підтримувати в тонусі судинні стінки.

Харчуйтеся збалансовано

Слідкуйте, щоб у вашому раціоні щодня були присутні вуглеводи, жири і білки, при чому не тільки рослинні, а й тварині. Адже тільки із м'ясом і рибою можна забезпечити організм достатньою кількістю дев'яти необхідних для нормального його функціонування амінокислот.

Також раціон має бути багатий на овочі (в них багато клітковини, яка очищає організм від непотрібних йому речовин), а бідний на солодкі продукти (саме вони призводять до відкладення "шкідливого" жиру, провокують гормональні стрибки і можуть вплинути на артеріальний тиск).

Регулярно робіть ТО

Борис Тодуров рекомендує "водити" себе по лікарях приблизно з такою ж частотою, з якою ви возите машину на СТО на техобслуговування (близько одного-двох разів на рік).

В регулярні щорічні обстеження входить кардіограма, доплерографія судин, здача аналізів крові і сечі, жінкам – огляд гінекологом, чоловікам - уролога, а також регулярно відвідувати ендокринолога, якщо є схильність або вже діагностований діабет. Це діагностичний мінімум, який обов'язково має проходити чоловік, який піклується про своє здоров'я.

Крім того, потрібно з ранніх років регулярно хоча б раз на два роки відвідувати стоматолога і офтальмолога.

"Це не примха, а необхідність. Банальна повага до свого організму. До того ж допоможе на ранніх стадіях виявляти захворювання і безболісно їх лікувати", – підсумував лікар.

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