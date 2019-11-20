Дієта для серця: Тодуров дав кілька корисних рекомендацій

Серцево-судинні захворювання, зокрема інфаркт і інсульт, посідають перші місця серед захворювань, що призводять до смерті.

І українці перебувають під серйозною загрозою, адже коли в усьому світі у структурі смертності такі хвороби займають близько 32%, то в Україні – майже всі 70%. Тому нам варто приділяти особливу увагу їхній профілактиці.

Кардіохірург Борис Тодуров розповів MedOboz, що одним із головних факторів ризику, здатних призвести до серйозних порушень у роботі серцево-судинної системи, є відсутність правильного харчування. При цьому професор дав кілька порад, які допоможуть знизити ймовірність стати пацієнтом кардіологічного центру.

Дієта для здоров'я серця Аптека

Їжте білок щодня

Для правильно роботи організму людині постійно потрібен білок, причому саме тваринний, а не рослинний. Зокрема у м'ясі та рибі містяться дев'ять незамінних амінокислот, які неможливо отримати в достатній кількості із соєвих продуктів або горіхів.

Крім того, у продуктах тваринного походження є вітамін В12, необхідний організму для правильного кровотворення. Тому варто подбати про те, щоб у вашому щоденному меню було хоча б 100 г м'яса або риби.

Відмовтеся від солодкого

Будь-які солодощі,зокрема і солодкі фрукти, не потрібні навіть тим людям, які активно займаються спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза мають бути максимально виключені і раціону, оскільки їхнє потрапляння у травну систему призводить до потужного викиду інсуліну у кров. Крім гормональних коливань, які на здоров'ї позитивно не відбиваються, цей стрибок призводить ще й до посилення почуття голоду, що надалі призводить до переїдання, а потім і набирання зайвої ваги.

Починайте ранок із каш

Постарайтеся починати свій день зі сніданку кашами. Наприклад, їжте вівсянку, булгур, гречку тощо. Це джерела складних вуглеводів, які надовго забезпечують організм енергією, при цьому не перевантажують ні травну, ні серцево-судинну систему.

Не обмежуйтеся в овочах

А також в несолодких фруктах. Їжте їх щодня стільки, скільки вимагає організм. Всі плоди – джерело клітковини, яка не тільки допомагає очищати кишечник і покращує травлення, але ще і "забирає" з собою шкідливі речовини, які, зокрема, можуть призводити до закупорювання судин.

Порада наостанок: витрачайте з'їдені калорії

Калорії, які ви з'їсте за день, треба витрачати сповна. Тому забезпечте собі щоденні фізичні навантаження. Зокрема, якщо ви не займаєтеся спортом, постарайтеся проходити в день пішки не менше 5-7 кілометрів. Адже фізична активність важлива для здоров'я серця не менше, ніж правильне харчування.

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