Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардіологія

Чоловік вижив після влучення стріли в серце

1.7тЧитати матеріал російською

Стріла проколола лівий шлуночок і легеню 47-річного чоловіка в результаті травми арбалетом в Аості, Італія.

Медики були шоковані тим, що людина не померла на місці від такої важкої травми, повідомляє Daily Mirror.

Чоловік вижив після влучення стріли в серце

mirror.co.uk

Чоловік потрапив до лікарні швидкої допомоги Molinette в Турині, де лікарі встановили, що стріла проколола грудну стінку, лівий шлуночок, а потім увійшла в ліву легеню, не викликавши негайну смерть потерпілого.

Чоловік вижив після влучення стріли в серце

mirror.co.uk

Чоловік вижив після влучення стріли в серце

mirror.co.uk

Чоловік був врятований завдяки складній операції у відділенні кардіохірургії, в ході якої лікарі обережно прибрали стрілу, уникнувши важкої кровотечі.

Хірургічна бригада лікарні вважає результат проведеної операції і порятунок життя людини при подібній травмі великим успіхом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини