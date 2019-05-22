Чоловік вижив після влучення стріли в серце

Стріла проколола лівий шлуночок і легеню 47-річного чоловіка в результаті травми арбалетом в Аості, Італія.

Медики були шоковані тим, що людина не померла на місці від такої важкої травми, повідомляє Daily Mirror.

mirror.co.uk

Чоловік потрапив до лікарні швидкої допомоги Molinette в Турині, де лікарі встановили, що стріла проколола грудну стінку, лівий шлуночок, а потім увійшла в ліву легеню, не викликавши негайну смерть потерпілого.

mirror.co.uk

mirror.co.uk

Чоловік був врятований завдяки складній операції у відділенні кардіохірургії, в ході якої лікарі обережно прибрали стрілу, уникнувши важкої кровотечі.

Хірургічна бригада лікарні вважає результат проведеної операції і порятунок життя людини при подібній травмі великим успіхом.

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