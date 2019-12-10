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/ Кардіологія

Чистіть зуби, щоб захистити серце

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Про зв‘язок поганої гігієни зубів із серцево-судинними захворюваннями стало відомимо відносно недавно. Імовірно, він реалізується через збільшення кількості бактерій, які потрапляють до кров’яного русла. Системне запалення здатне підвищувати ризик атеросклерозу і атеротромбозу, а також розповсюдженої аритмії – фібриляції передсердь та серцевої недостатності.

Результати свіжого ретроспективного південнокорейського дослідження майже 5 тисяч осіб у віці 40-79 років показали, що серед тих, хто чистив зуби тричі та більше разів на день, через 10 років було на 10% менше пацієнтів з фібриляцією передсердь і на 12% менше пацієнтів з серцевою недостатністю.

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Чистіть зуби, щоб захистити серце

Ці дані отримані незалежно від інших факторів, зокрема, віку, статі, соціально-економічного статусу, фізичної активності, вживання алкоголю, маси тіла і артеріальної гіпертензії, разом з іншими супутніми захворюваннями.

Звісно, формат дослідження не відповідає такому "доказової медицини" і не дозволяє точно стверджувати наявність причинно-наслідкового зв‘язку.

Але чому б не почати втілювати його результати в наші гігієнічні практики прямо зараз?

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Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
Серце
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