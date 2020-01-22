Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардіологія

Брудне повітря може довести до інфаркту: вчені знайшли зв'язок

379
Читати матеріал російською

Однією з головних причин раптового серцевого нападу є вплив ультрадрібних частинок, основним джерелом яких є автомобільні вихлопи.

До такого висновку прийшли вчені Єльського університету. Вони проаналізували дані про нефатальні випадки інфаркту міокарда в Аугсбурзі (Німеччина) серед 5 898 пацієнтів, пише MedicalXpress.

Для отримання результату час серцевих нападів зіставлявся зі значеннями забрудненості повітря.

Новини
Як уникнути інсульту та інфаркту: відомий лікар дав 5 порад

Інфаркт

Інфаркт

Ілюстрація

Виявилося, що в перші кілька годин впливу на організм частинки здатні викликати збої в роботі серця. Через свій невеликий розмір вони легко проникають у кров і у клітини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві лікар однієї із приватних клінік через неправильний аналіз крові, зроблений відомою медичною лабораторією "Діла", поставив пацієнту помилковий діагноз "інфаркт".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини