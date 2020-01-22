Брудне повітря може довести до інфаркту: вчені знайшли зв'язок

Однією з головних причин раптового серцевого нападу є вплив ультрадрібних частинок, основним джерелом яких є автомобільні вихлопи.

До такого висновку прийшли вчені Єльського університету. Вони проаналізували дані про нефатальні випадки інфаркту міокарда в Аугсбурзі (Німеччина) серед 5 898 пацієнтів, пише MedicalXpress.

Для отримання результату час серцевих нападів зіставлявся зі значеннями забрудненості повітря.

Інфаркт Ілюстрація

Виявилося, що в перші кілька годин впливу на організм частинки здатні викликати збої в роботі серця. Через свій невеликий розмір вони легко проникають у кров і у клітини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві лікар однієї із приватних клінік через неправильний аналіз крові, зроблений відомою медичною лабораторією "Діла", поставив пацієнту помилковий діагноз "інфаркт".

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