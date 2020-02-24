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/ Кардіологія

Більше не вирок: в Україні почали безкоштовне стентування пацієнтів з інфарктом. Відео

1.2т
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В Україні, згідно зі статистикою МОЗ, щороку відбувається близько 40 тисяч інфарктів, і в половині випадків гостро стоїть необхідність ангіографії і стентування. При чому від цієї хвороби не застрахований абсолютно ніхто.

Ще десять років тому в нашій країні інфаркт був смертним вироком – кожен третій пацієнт не виживав. Але цю ситуацію вдалося змінити: в Україні з'явилися унікальні лікарі і безкоштовне стентування, йдеться в сюжеті ТСН.

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З 2016-го року уряд придбав 23,5 тис стентів, що стало проривом для країни. В інституті кардіології відзначають, що смертність знизилася в п'ять разів, і додають: своєчасно встановлений стент не просто рятує, а ще й дарує повноцінне життя після інфаркту.

Відомо, що в Україні стрімко зросла кількість відділень, де почали застосовувати цей метод, а указом президента була офіційно визнана нова кардіологічна спеціалізація - інтервенційні кардіологи. Вони будуть рятувати пацієнтів не ліками або операціями, а саме за допомогою катетерів і стентів. Майстерності стентування нових фахівців почнуть навчати в Інституті кардіології Стражеско з березня.

Зараз центри стентування розташовані в кожній області країни. Ургентними пацієнтам стенти почали ставити безкоштовно, а з 1 квітня безкоштовну діагностику і лікування зможе отримати кожен, підкреслили в Національній службі здоров'я України. Адже на одного хворого з держкоштів виділили майже 16,5 тис гривень.

"На ниточці всі висимо, кожен, це фатальний удар – інфаркт, – каже професор, завідуючий відділенням інтервенційної кардіології Інституту кардіології імені Сражеско Юрій Соколов. – Всі хворіють, навіть худий, який нічого не їсть, не курить, не п'є, спадковість хороша – все одно це може статися".

При інфаркті на рахунку кожна хвилина

При інфаркті на рахунку кожна хвилина

ВВС

Двічі в день контроль тиску, прийом ліків і сувора дієта. Інфаркт поділив життя сім'ї Вільбой на до і після.

"Він дуже сильно зблід, виступив піт. Стали розуміти, що треба викликати швидку", - розповідає подружжя.

Приїхала бригада, зняла кардіограму і передала дані в реальному часі в центр, після чого було встановлено попередній діагноз – інфаркт. Через півгодини після виклику швидкої пацієнта госпіталізували і поставили стент – при інфаркті можна гаяти жодної хвилини. Чим раніше почати лікування, тим більше шансів на порятунок і повноцінне життя хворого.

"Самий ідеальний варіант, щоб протягом 120 хвилин пацієнт був доставлений в центр, де йому зможуть провести стентування", – зазначає кардіолог Юрій Штаєр.

"Серце тримається на трьох судинах, і якщо один з них закривається, то пацієнт або вмирає, або частина серцевого м'яза гине, – говорить професор Соколов. – Утворюється аневризма і людина залишиться інвалідом".

Щоб відновити кровообіг, в судину імплантують металевий каркас – стент. Він тримає судину і не дозволяє їй стискатися. Пацієнту серце "ремонтують" при свідомості. Стент проштовхують по артеріях катетером – без розрізів, тільки прокол на руці або нозі.

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"Стентування проводиться в Україні безкоштовно – стенти закуплені державою, вони є і незабаром очікуються ще нові поставки. Тому якщо з вас вимагатимуть гроші, наполягайте на своєму", – пояснив Соколов.

Як відомо, з квітня безкоштовною стане і діагностика. "На кожного пацієнта виділено близько 16,5 тис гривень, і в цей пакет входять всі діагностичні процедури, які повинні бути проведені в даному випадку, а також супровід при лікуванні і медикаментозне забезпечення", - зазначила керівник департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які медпослуги українці зможуть отримати безкоштовно після другої хвилі медреформи.

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Тема
інфаркт
Місце
Україна
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