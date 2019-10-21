Біль у руці та нудота: названий топ-5 прихованих симптомів хворого серця

Серце – це головний моторчик у нашому організмі, тому від нього безпосередньо залежить якість життя і фізичні можливості людини. І часто цей моторчик починає барахлити з раннього віку (причин того – маса), при цьому не подаючи особливих ознак у вигляді болю в грудях, високого тиску або серйозної аритмії.

Чітких сигналів на ранніх стадіях захворювань серця часто немає, а ось натяки на збої воно таки робить. І якщо про них знати, як стверджує кардіолог Вікторія Форосенко, і вчасно надати їм належне значення, то можна запобігти серйозні порушення.

"МедОбоз" підготував список основних "дзвіночків", які повинні спонукати на похід до кардіолога.

Біль в руці

Коли починають турбувати верхні кінцівки, всі звикли грішити на що завгодно – незручна поза під час сну, сидяча робота, побутова або спортивна травма. Що завгодно, загалом. Але про те, що це може бути сигналом збоїв у серцы, здогадатися вкрай складно.

Так, в області серця розташована величезна кількість нервових закінчень, які, до того, знаходяться ще й у безпосередній близькості до спинного мозку. Тому головний мозок, отримуючи сигнали про біль в серці, часто неправильно їх трактує, транслюючи як біль у плечі, передпліччі або лопатці.

Лікар розповів про приховані ознаки захворювань серця comments.ua

Припухлість і набряклість

Відомий факт, що поява набряклості кінцівок або припухлості особи є ознакою скупчення надлишкової рідини в організмі. Багато хто це списує на зайві з'їдені грами солі, сидячу роботу, знову ж таки, незручне взуття або тісний одяг.

Одного разу це може і виправдання подібних станів, але при частих набряклістях справа швидше за все в іншому. Адже коли серце дає збої, відбувається порушення циркуляції крові в організмі (просто "моторчик" її погано прокачує), наявна в кровоносних судинах рідина потрапляє в довколишні тканини, від чого і виникають припухлості і набряки, нехай навіть легкі.

Біль в животі і нудота

При появі болю в шлунку і періодичній нудоті до гастроентеролога звернутися, звичайно ж, варто, але при цьому будьте готові до того, що по його частині все буде "гладко". Тоді насамперед нанесіть візит до кардіолога.

Справа в тому, що при серцевих захворюваннях (знову ж таки, через неможливість правильно прокачувати кров) у тканинах навколо органів травлення накопичується зайва рідина, через що на них чиниться тиск, який і призводить до нез'ясовних болів в області живота і безпричинної нудоти.

Погіршення або відсутність апетиту

Якщо апетит знижується в жарку пору року або в стресових ситуаціях – це нормальне явище. Але коли апетит пропадає зовсім при нормальних умовах і тим більше при фізичних навантаженнях, а після їжі ви відчуваєте тільки дискомфорт, вирушайте перевіряти серце. Унаслідок недостатнього харчування необхідними елементами, які переносяться кров'ю, зокрема, органів травлення, шлунково-кишкового тракту просто не в змозі нормально перетравлювати їжу, від чого організм незабаром перестає подавати сигнали про голод.

періодичні запаморочення

Слабкість і запаморочення від спраги, голоду або перевтоми природні. А ось при нормальних станах вони говорять про те, що через відсутність достатнього кровопостачання мозок недоотримує нормального харчування, і висуває ось такі не двозначні вимоги зводити свій організм до лікаря.

Як писав OBOZREVATEL, зайва вага може виявитися корисною для людей, що мають захворювання серця. Вона може навіть запобігти розвитку серцевої недостатності.

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