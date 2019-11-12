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/ Кардіологія

Безсоння і шум у вухах: лікарка назвала 5 ранніх ознак гіпертонії

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Гіпертонія відноситься до захворювань, яке здатне привести до двох найпоширенішим смертельно небезпечних станів – інфаркту або інсульту.

До того ж, вона є досить підступною, оскільки не завжди проявляється різко і відчутно – сильними головними болями, потужною пульсацією в голові, почервонінням обличчя і т.д. Часто вона заявляє про себе легкими запамороченнями, нудотою та іншими ознаками, які більшість списує на втому і неправильне харчування, тому не заморочуються вимірюванням артеріального тиску і вже тим більше зверненням до лікаря за допомогою.

Кардіологиня Вікторія Форосенко розповіла MedOboz, які перші симптоми видають розвиток гіпертензії і натякають на необхідність лікування.

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Шум у вухах супроводжує підвищення тиску

Шум у вухах супроводжує підвищення тиску

Телеграф

Каламутить в шлунку

Легкі раптові напади нудоти зазвичай описують, як "щось мене злегка каламутить", і з їх появою зазвичай "грішать" на переїдання за обідом, несвіжий продукт або порушення правил харчування. Насправді ж періодичні такі напади говорять про різкий стрибок тиску, під час якого відбувається порушення кровообігу в стовбурі головного мозку, де знаходиться блювотний центр. Подібний вплив на цю зону і призводить до нудоти, а пізніше (коли тиск стає вищим) - до блювоти.

Запаморочення

Запаморочення і легкі напади головного болю, а іноді і просто не різкий головний біль, зазвичай ставляться в провину недосипу, втомі, зміні погоди, переохолодженю і т.д. Однак в більшості випадків, тим більше, коли такі прояви стають частішими і відчутнішими, причиною їх появи є нестача кисню в головному мозку – він поставляється туди разом з кров'ю, а при підвищеному тиску кровообіг у мозку порушується. Тому, помітивши такі ознаки, введіть за правило контроль тиску, особливо в моменти їхнього прояву.

Шум хвиль у вухах

Зазвичай шум у вухах з'являється при різкій зміні положення тіла (різко встав після тривалого сидіння, послизнувся і впав і т.д.), а також при спразі або голоді. Тому його прийнято так і "лікувати" - попити води, перекусити або просто спокійно постояти-посидіти, щоб "шторм" затих.

Якщо так трапилося одного разу, причини і справді можуть бути такими. Однак постійні напади шуму у вухах – вірна ознака гіпертонії. Такий симптом часто супроводжується почервонінням обличчя і потемнінням в очах. Так відбувається з причини, знову ж таки, порушення кровообігу в головному мозку.

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Безсоння

Неможливість заснути вночі і поганий сон прийнято списувати на стреси, перевтому і якісь негаразди в житті. Тому борються з нею зазвичай заспокійливими, снодійним і ін.

При цьому часто цей симптом супроводжує гіпертонію. Підвищення тиску провокує активізацію симпатичної зони вегетативної нервової системи, відбувається збільшення обсягу серця, а це, в свою чергу, викликає активізацію центру бадьорості в мозку.

"Гирі" на ногах і набряклість рук

Довго сидів за кермом або комп'ютером, випив багато води, з'їв зайвого солонощів – ось приблизний список "виправдань" набряків в руках і тяжкості в ногах, чи не так?

Але насправді часті такі супутники – вірна ознака підвищеного тиску. Адже через нього страждає циркуляція крові в тілі, зокрема, в кінцівках, від чого з'являється набряклість, тяжкість і іноді їх хворобливість.

Раніше Obozrevatel розповідав, як приховані ознаки попереджають про серцеві захворювання.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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