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Неврологія

Бережіть мозок: Супрун застерегла від небезпечної хвороби

1.5тЧитати новину російською

Інсульт в наш час досить поширена хвороба, що потрапила в трійку найбільш поширених смертельно небезпечних захворювань в Україні.

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Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун вирішила нагадати українцям про ознаки і профілактику цієї хвороби.

"Інсульт - небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров'ю. В результаті - мозок пошкоджується. І чим швидше пацієнту з інсультом нададуть допомогу, тим менш серйозними будуть наслідки", - пише міністр.

Супрун також розповіла про симптоми інсульту. Помітивши один з них, потрібно негайно телефонувати в "103".

  • Слабкість і оніміння кінцівок;

  • Оніміння і параліч однієї частини обличчя;

  • Порушення мови;

  • Порушення координації рухів.

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Також Супрун дала рекомендації з приводу профілактики захворювання:

  • Відмовтеся від куріння;

  • Харчуйтеся повноцінно і правильно;

  • Обмежте вживання алкоголю;

  • Регулярно займайтеся спортом.

Раніше "МедОбоз" розповідав, яку загрозу несе інсульт.

Особа
Уляна Супрун
Об'єкти
здоров'яМіністерство охорони здоров'я
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