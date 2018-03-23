Бережіть мозок: Супрун застерегла від небезпечної хвороби

Інсульт в наш час досить поширена хвороба, що потрапила в трійку найбільш поширених смертельно небезпечних захворювань в Україні.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун вирішила нагадати українцям про ознаки і профілактику цієї хвороби.

"Інсульт - небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров'ю. В результаті - мозок пошкоджується. І чим швидше пацієнту з інсультом нададуть допомогу, тим менш серйозними будуть наслідки", - пише міністр.

Супрун також розповіла про симптоми інсульту. Помітивши один з них, потрібно негайно телефонувати в "103".

Слабкість і оніміння кінцівок;

Оніміння і параліч однієї частини обличчя;

Порушення мови;

Порушення координації рухів.

Також Супрун дала рекомендації з приводу профілактики захворювання:

Відмовтеся від куріння;

Харчуйтеся повноцінно і правильно;

Обмежте вживання алкоголю;

Регулярно займайтеся спортом.

Раніше "МедОбоз" розповідав, яку загрозу несе інсульт.