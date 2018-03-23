Бережіть мозок: Супрун застерегла від небезпечної хвороби

Інсульт в наш час досить поширена хвороба, що потрапила в трійку найбільш поширених смертельно небезпечних захворювань в Україні.
Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун вирішила нагадати українцям про ознаки і профілактику цієї хвороби.
"Інсульт - небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров'ю. В результаті - мозок пошкоджується. І чим швидше пацієнту з інсультом нададуть допомогу, тим менш серйозними будуть наслідки", - пише міністр.
Супрун також розповіла про симптоми інсульту. Помітивши один з них, потрібно негайно телефонувати в "103".
Слабкість і оніміння кінцівок;
Оніміння і параліч однієї частини обличчя;
Порушення мови;
Порушення координації рухів.
Також Супрун дала рекомендації з приводу профілактики захворювання:
Відмовтеся від куріння;
Харчуйтеся повноцінно і правильно;
Обмежте вживання алкоголю;
Регулярно займайтеся спортом.
Раніше "МедОбоз" розповідав, яку загрозу несе інсульт.