Б'є в серце: кардіохірург розповів, для кого особливо небезпечний коронавірус

Серцево-судинні захворювання стали справжнім бичем сучасності. І, як з'ясувалося, погіршити ситуацію ще більше може новий китайський коронавірус COVID-19.

За словами кандидата медичних наук, кардіохірурга, головлікаря Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Сергія Сіромахи, коронавірус не тільки вражає пацієнтів із патологіями серця і судин більше за інших, але і здатний давати важкі ускладнення на серце.

"Все, що стосується конкретно COVID-19, поки ще мало вивчене. Але на підставі наявних на сьогодні даних вже можна робити якісь висновки, – розповів MedOboz експерт. – Зокрема, вчені American College of Cardiology підготували клінічний бюлетень із впливу коронавірусу на серце, в якому узагальнюється скромний досвід, який є зараз у лікарів".

Так, за словами кардіохірурга, на основі деяких досліджень автори встановили, що до 40% госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим коорнавірусом страждають від серцево-судинних або цереброваскулярних захворювань. Тобто, ці 40% хворих вже мали захворювання серця або судин, їхній організм ослаблений і, відповідно, більше схильний до ураження інфекціями.

Пацієнти з хворим серцем мають бути особливо обережними Фокус

"Також відомо, що до 17% всіх пацієнтів, які захворіли, мали аритмію (порушення серцевих ритмів). Зазвичай це тахіаритмія (прискорене серцебиття), але у 16% була відзначена і брадіаритмія (скорочення частоти серцевих скорочень)", – зазначив Сіромаха.

"Крім того, – продовжив лікар, – спостерігалися серед всіх заражених COVID-19 випадки розвитку міокардиту (запалення серцевого м'яза) як ускладнення захворювання. Також була відзначена і серцева недостатність у таких пацієнтів – як наслідок міокардиту".

Кардіохірург наголосив, що пацієнти з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю мають підвищений ризик гострих станів або загострення патологій. "Тобто, встановлено, що вірус може потенційно дестабілізувати коронарні бляшки за допомогою декількох механізмів, зокрема, системних запальних реакцій, і це може стати причиною гострого коронарного синдрому, нестабільної стенокардії тощо", – пояснив експерт, додавши, що, за аналогією з MERS і SARS, коронавірус може супроводжуватися гострим інфарктом міокарда, серцевим міокардитом тощо.

"У зв'язку з перерахованими вище ризиками американські колеги рекомендують пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями обов'язково залишатися в календарі вакцинації, також їм треба бути щепленими пневмококовою вакциною (захистить від вторинної бактеріальної пневмонії) і вакциною від грипу (допоможе диференціювати вірус у разі виникнення симптомів)", – каже кардіохірург.

Також, за його словами, рекомендовано у разі необхідності посилити серцеву терапію на час епідемії, наприклад, вживати препарати, які будуть стабілізувати бляшки в судинах. "Корекція терапії має бути персоніфікованою, тобто проводитися не всім поголовно, а кожному індивідуально на розсуд лікаря. Зокрема, пацієнту можуть рекомендувати здати аналіз на ліпідний профіль, і в залежності від результатів або посилити лікування, або залишити на колишньому рівні" , – наголосив лікар, додавши, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями повинні ретельніше і уважніше ставитися до профілактики – гігієни особистої, гігієни харчування тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, про заяву ВООЗ, згідно з якою коронавірус може набути масштабу епідемії.

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