Аспірин смертельно небезпечний: Комаровський попередив про ризики

Застосування аспірину в дитячому віці може призвести до важких уражень головного мозку, а також печінки.

Про це заявив доктор Євген Комаровський. Про ризики використання популярного препарату він розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Виявилося, що зміни слизової оболонки шлунка та інші побічні ефекти ацетилсаліцилової кислоти (кровотечі, спазм бронхів) — це все квіточки. Про ягідки вперше заговорили в 1963 р, коли було описано дуже небезпечне захворювання, що провляється важким ураженням головного мозку і печінки. Хвороба ця отримала назву синдром Рея", — повідомив він.

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Серед факторів, які викликають хворобу, Комаровський назвав застосування ацетилсаліцилової кислоти.

аспірин salamati.ir

"Небезпека синдрому Рея непорівнянна ні з якими виразками, кровотечами і бронхоспазмами — навіть в найкращих реанімаційних відділеннях гине кожен другий хворий. Вірогідність захворювання максимальна в віці 4-12 років. Імовірність розвитку синдрому Рея невелика. Але ризик є. І йдеться про те, що застосування ацетилсаліцилової кислоти на тлі вірусних інфекцій в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби", — зазначає лікар.

"Звідси висновок — однозначний і конкретний: у дітей у віці до 15 років використовувати в порядку самолікування ацетилсаліцилову кислоту як жарознижуючий засіб не можна", — підсумував він.

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