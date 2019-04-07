Аспірин смертельно небезпечний: Комаровський попередив про ризики

Застосування аспірину в дитячому віці може призвести до важких уражень головного мозку, а також печінки.
Про це заявив доктор Євген Комаровський. Про ризики використання популярного препарату він розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Виявилося, що зміни слизової оболонки шлунка та інші побічні ефекти ацетилсаліцилової кислоти (кровотечі, спазм бронхів) — це все квіточки. Про ягідки вперше заговорили в 1963 р, коли було описано дуже небезпечне захворювання, що провляється важким ураженням головного мозку і печінки. Хвороба ця отримала назву синдром Рея", — повідомив він.
Серед факторів, які викликають хворобу, Комаровський назвав застосування ацетилсаліцилової кислоти.
аспірин
salamati.ir
"Небезпека синдрому Рея непорівнянна ні з якими виразками, кровотечами і бронхоспазмами — навіть в найкращих реанімаційних відділеннях гине кожен другий хворий. Вірогідність захворювання максимальна в віці 4-12 років. Імовірність розвитку синдрому Рея невелика. Але ризик є. І йдеться про те, що застосування ацетилсаліцилової кислоти на тлі вірусних інфекцій в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби", — зазначає лікар.
"Звідси висновок — однозначний і конкретний: у дітей у віці до 15 років використовувати в порядку самолікування ацетилсаліцилову кислоту як жарознижуючий засіб не можна", — підсумував він.
Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) багато років досить успішно використовувалася в педіатрії при лихоманці і запальних процесах найрізноманітнішого походження. ⠀ Після того як була доведена здатність ацетилсаліцилової кислоти чинити шкідливу вплив на слизову оболонку шлунка, її стали застосовувати більш стримано, але ця стриманість не особливо відбилася на частоті застосування як жарознижуючий засіб. Зрештою, якщо саме в цей момент у дитини 39 ° С і мама переконана в тому, що після ліки стане легше, так ніякі теоретично можливі виразки шлунка не будуть реальною перешкодою для початку лікування. ⠀ Але виявилося, що зміни слизової оболонки шлунка та інші побічні ефекти ацетилсаліцилової кислоти (кровотечі, спазм бронхів) - це все квіточки. Про ягідки вперше заговорили в 1963 р, коли було описано дуже небезпечне захворювання, що виявляється важким ураженням головного мозку і печінки. Хвороба ця отримала назву синдром Рея. ⠀ Причина розвитку синдрому Рея точно не встановлена до теперішнього часу. У той же час виявлено три групи факторів, що сприяють розвитку цього синдрому, - по-перше, вроджені порушення обміну речовин, по-друге, інфекції - частіше вірусні (грип, кір, вітряна віспа), рідше бактеріальні (гемофільна інфекція тип b) і , по-третє, прийом медикаментів, найчастіше саме ацетилсаліцилової кислоти. ⠀ Небезпека синдрому Рея непорівнянна ні з якими виразками, кровотечами і бронхоспазмами - навіть в найкращих реанімаційних відділеннях гине кожен другий хворий. Вірогідність захворювання максимальна в віці 4-12 років. ⠀ Резюме. Імовірність розвитку синдрому Рея невелика. Але ризик є. І мова йде про те, що застосування ацетилсаліцилової кислоти на тлі вірусних інфекцій в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби. ⠀ Звідси висновок - однозначний і конкретний: у дітей у віці до 15 років використовувати в порядку самолікування ацетилсаліцилову кислоту як жарознижуючий засіб не можна. ⠀ # докторкомаровскій # простиеістіни # аспірин # діти # небезпека
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