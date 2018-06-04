5 секретів здорового серця

Здоров'я серця - практично запорука гарного самопочуття. Адже якщо серце "барахлить", життя втрачає свої фарби.

MEDOBOZ дізнався головні секрети, які допоможуть зберегти в нормі серцево-судинну систему і ділиться ними з вами.

Спіть не менше 7 годин

Наступного разу, коли знову вирішите досидітись до пізньої ночі, згадайте, наскільки сильно недосипання позначається на роботі вашого серця. Як з'ясувалося в результаті досліджень, у людей, які спали достатню кількість часу (7 годин і більше), існував самий мінімальний ризик тромбозу.

Контролюйте тиск

Навіть якщо почуваєтеся добре, відвідуючи лікаря просіть виміряти вам тиск. Адже гіпертонія починається поступово, стаючи помітною вже в середній формі важкості. А при регулярному контролі ви зможете "зловити" її на початковій стадії і впоратися із захворюванням.

Так, перевіряйте свій кров'яний тиск кожні 3-5 років, якщо вам 18-39 років. Якщо вам 40 років і старше, або якщо у вас високий кров'яний тиск, перевірте його щороку.

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Відмовтеся від насичених жирів

Скоротіть споживання насичених жирів, які в основному містяться в м'ясних і жирних молочних продуктах. Це допоможе зберегти нормальний кровообіг в судинах.

Крім того, варто повністю відмовитися від трансжирів, які містяться в деяких оброблених харчових продуктах. Вони підвищують ваш рівень "поганого" (ЛПНЩ) холестерину, підвищуючи ризик атеросклерозу і інфаркту. Перевірте списки інгредієнтів на наявність всього, що іменується "гидрірованний" або "частково гидрірованний" - це транс-жири.

Більше рухайтеся

Подбайте про те, щоб ваше фізичне навантаження становило не менше 30 хвилин 5 днів на тиждень (якщо у вас сидяча робота, активність повинна бути більшою). В якості навантаження можна вибрати біг, ходьбу, аеробіку, йогу та інше.

Будь-який вид спорту змушує серце працювати активніше і перекачувати більше крові, покращуючи живлення тканин корисними речовинами і киснем.

Їжте очищувальну їжу

Серце працює найкраще на чистому "паливі". Це означає, що вам потрібно їсти багато цільної, рослинної їжі (наприклад, фрукти, овочі, горіхи і насіння) і менше очищених або оброблених продуктів (таких як білий хліб, макарони, крекери і печиво).

Перші допомагають очистити організм, в тому числі і кров, від потрапили в нього шкідливих речовин, а другі, навпаки, засмічують його.

Раніше MEDOBOZ писав про те, які продукти можуть нашкодити вашому серцю.