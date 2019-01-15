''Буде як у Британії'': у Супрун розкрили подробиці про нову медстраховку

Згідно з медреформою в Україні 100% громадян матимуть страховку.

При цьому у населення буде як державне, так і приватне страхування, розповів у інтерв'ю "Сегодня" заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"У нас впроваджується модель британського типу. Щоб порівняти, ви можете ознайомитися з досвідом таких країн, як Великобританія, Іспанія, Швеція або Канада. У цих країнах логіка однакова: є покриття на пакет послуг від держави — це можна називати державним страхуванням, або можна не називати, але суті це не міняє. Додатково людина може застрахуватися у приватній страховій", — розповів чиновник.

Однак така система запрацює в нашій країні лише за три роки, коли буде достатнє фінансування.

"У нас виникне ситуація, коли у кожної людини є покриття на первинну, вторинну, стаціонарну, екстрену допомогу від держави. Це такий страховий пакет, який забезпечує Національна служба здоров'я. І є можливість, якщо людина хоче швидшого або кращого сервісу, купити собі приватну страховку", — пояснив чиновник.

Лікарня

До того ж Ковтонюк додав, що більше не буде такого, коли роботодавець робить внесок або вираховує відсоток із зарплати до спеціального фонду. І все через те, що "навантаження на фонд оплати праці в країні дуже високе і значна частина роботодавців працюють у тіні".

"Ми вирішили не створювати ще й медичний фонд, в який теж будуть недовкладати. Тому ми ухвалили британську модель, де кошти збираються із загальних податків, таких як ПДВ, акцизи, які люди платять, щось купуючи. Це забезпечує кожному громадянину покриття — йому не потрібно купувати поліс, бо у нього є паспорт громадянина або документ про постійне проживання. Згідно з цим документом він перебуває у системі Національної служби здоров'я, укладаючи декларацію з лікарем", — підсумував заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові важливі деталі медреформи в Україні.

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