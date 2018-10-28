''Буде дуже важко'': названо ключову перешкоду для медреформи в Україні

Для успіху медичної реформи в Україні вирішальними стануть 2019 і 2020 роки. Очікується, що на цьому етапі реформа зустріне сильний опір з боку медпрацівників.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава правління громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадіков, коментуючи проведення медреформи в Україні.

"Лікарям зараз дуже важко. Медреформа - це медичний марафон. Урядом передбачено введення на цей рік первинної ланки, на наступний - вторинної, і на 2020 рік - третинної ланки", - сказав експерт.

"Я бачу, як складно йде "первинка". Але ж у цих лікарів не було коштів, їм нема за що було воювати. У вторинної і третинної ланки багато тіньових коштів, йде багато опору", - відзначив він.

Як підкреслив Бадіков, "вторинну і третинну ланку буде дуже складно поміняти".

"Якщо це у нас вийде, то в 2021 році можна буде сказати, що вдалося, а що ні. До цього часу - дуже божевільні темпи реформи. Іноді щось випадає, на що Міністерство може не звернути уваги, перемкнутися на інші завдання" , - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні завдяки медичній реформі зарплата лікарів, з якими пацієнти підписали декларації, значно зросла.

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