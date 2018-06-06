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Брудне тіло і відкриті рани: названі шість асоціацій, що викликають огиду

1.8тЧитати новину російською

Учені з'ясували, що почуття огиди безпосередньо пов'язано з прагненням організму захиститися від інфекції.

Відразу у нас викликають предмети, які так або інакше пов'язані з небезпечними хворобами і шляхами їх передачі, стверджують психолог Вел Кертіс і його колеги з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, передає УНІАН.

У результаті дослідження вони виділили шість ключових асоціацій, які викликають у людей огиду: брудне тіло і погана гігієна; тварини, здатні служити переносниками інфекцій; деякі види статевої поведінки (наприклад, проміскуітет); незвичайний, нетиповий зовнішній вигляд людини; рани і інші видимі ознаки хвороби; зіпсована їжа.

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Усе це підтверджує гіпотезу про функції почуття відрази - оберігати нас від різних інфекцій з урахуванням основних шляхів їх передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені американської лабораторії Fermilab виявили невідому частинку, саме існування якої перевертає Стандартну модель фізики.

Місце
США
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