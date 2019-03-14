Боротьба з безсонням: названі швидкі способи заснути

Безсоння часто виникає через нестачу сну і стресів. Це безпосередньо впливає на сон – ті, хто мало спав, можуть потім і зовсім не заснути.

Для нормального функціонування людського організму сон надзвичайно важливий. А для багатьох людей актуальна проблема безсоння.

Лікарі розповіли прості способи, за допомогою яких заснути вийде швидко, а сон буде спокійним і глибоким, пише MedicalXpress.

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Способи подолати безсоння:

Трав'яний чай

За годину-дві до сну рекомендується випити чашку трав'яного чаю. Це можуть бути відвари м'яти, ромашки або меліси. Такі чаї сприяють розслабленню нервової системи і заспокоюють.

Валеріана

Якщо заснути довго не виходить, а вночі турбують тривожні сни, сон поверхневий, можна на ніч випити таблетку валеріани.

Ванна з маслами

Розслаблююча тепла ванна з маслом евкаліпта або лаванди розслабить тіло, і сон буде глибоким і спокійним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сон відновлює пошкоджені ділянки ДНК, які накопичуються за час денної активності.

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