"Маски-шоу": Богомолець спростувала популярний міф про коронавірус

У зв'язку з загрозою коронавірусу COVID-19, в Україні значно зріс попит на медичні маски, однак маски не можуть вберегти від зараження.
Про це в ефірі ObozTV розповіла заслужений лікар України Ольга Богомолець. За її словами, більшість людей використовують маски не за призначенням.
"Хочу сказати щодо "маски-шоу". Люди купують ці маски, тому що думають, що вони здатні їх уберегти. Насправді, маска - це не спосіб вберегти людину від можливого зараження. Маска, в першу чергу, потрібна хворій людині, щоб вона не поширювала вірус", - пояснила Богомолець.
"Маски потрібні для хворих, якщо мова про звичайні маски. Спеціальні маски потрібні для всіх медиків, тому що вони постійно перебувають у зоні ризику", - уточнила вона.
На запитання, чи можуть захистити від коронавірусу спеціальні респіратори, лікарка відповіла: "У нас, окрім носа і рота, є очі і руки. Якщо ми руками проконтактували з вірусом, а потім потерли очі - немає різниці, ти був у масці або без. Шлях потрапляння вірусу - через слизову оболонку".
"Респіратор безсумнівно виконує певну функцію, не дає певним часткам потрапляти в наш організм. Але лікарі взагалі працюють у скафандрах, очі у них не відкриті. Такий спосіб дозволяє захистити людину, в такому костюмі вона може підходити до хворого. Але в Китаї є чимало випадків смерті медичних працівників, які мали повноцінний захист. На мій погляд, це означає, що віруси можуть потрапляти навіть через певний захист", - додала Богомолець.
Аеропорт Київ / Facebook
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