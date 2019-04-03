''Благала допомогти'': під Києвом лікаря звинуватили у загибелі пацієнтки

Українські лікарі останнім часом все частіше опиняються в центрі скандалів. Так, у Житомирській області в лікарні померла багатодітна породілля з дитиною. Під Черніговом за аналогічну трагедію на два роки засудили анестезіолога. В Одеській області мати-одиначка звинуватила ескулапів у смерті 8-річного сина.

І ось черговий випадок. Днями прокуратура повідомила про підозру лікарю-невропатологу однієї з районних лікарень Київської області. Медику інкримінується те, що у травні минулого року з його вини померла пацієнтка.

Подробиці — у публікації OBOZREVATEL.

Наталія Зінкевич з онуком

Три дні пекла

Жителька с. Гайворон Володарського району Наталія Зінкевич, у минулому акушер із 16-річним стажем, відчула нездужання: у жінки сильно розболілася голова і з'явилася нудота.

Дочка Наталії Марія Гук одразу відвезла матір у Володарську центральну районну лікарню, де пацієнтку поклали в терапевтичне відділення. Але вже наступного дня через погіршення здоров'я Наталію перевели у неврологічне відділення. На третій — у реанімацію.

"Мама зайшла в лікарню своїми ногами, а через три дні лікарі довели її до реанімації... Весь цей час я неодноразово просила медиків сказати мені діагноз, але вони не говорили. Думаю, вони не знали, що з нею", — каже Марія.

Жінка згадує, що протягом усього перебування її матері в лікарні їй доводилося щоразу вимагати, а іноді благати медиків вживати заходів з лікування матері, оскільки бачила, що жінці ставало все гірше. Медики ж, стверджує Марія, говорили, що у пацієнтки підвищений цукор.

Наталія три дні перебувала у Володарській ЦРЛ

Марія Гук вирішила, що лікарі районної лікарні неналежним чином виконують свої обов'язки, тому наполягла, щоб її матір перевезли до Київської обласної лікарні, що і було зроблено.

Але, незважаючи на всі зусилля, врятувати пацієнтку київським медикам не вдалося. Причиною смерті, як засвідчила експертиза, стала церебральна недостатність і гнійний менінгоенцефаліт.

Дані реєстру судових рішень

Провина лікаря?

Незважаючи на тяжкість втрати, Марія через кілька днів після поховання мами написала заяву в поліцію. Розслідування засвідчило, що між порушеннями, які були допущені одним із лікарів районної лікарні при наданні медичної допомоги потерпілій та настанням смерті вбачався прямий причинно-наслідковий зв'язок. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

У прокуратурі зазначають, що у смерті Наталії може бути винен лікар-невропатолог Володарської ЦРЛ. За нашими даними — це Олександр К. Як зазначають правоохоронці, медик не провів належну діагностику, своєчасно не встановив діагноз і, як наслідок, — не провів необхідного лікування.

OBOZREVATEL звернувся по коментар до лікаря-експерта Віктора Литвиненка. На його думку, смерть пацієнтки — це сто відсотків недбалість лікаря, який її вів.

"Симптоми — це перше, з чим пацієнт приходить до лікаря. Далі лікар проводить низку лабораторних та інструментальних методів дослідження, після яких встановлюється попередній діагноз і далі диференціальна діагностика. Після всього — остаточний діагноз і лікування пацієнта", — розповів він.

Пацієнтці надавали допомогу у Володарській ЦРЛ

Боротьба за справедливість

На сьогодні кримінальне провадження відкрите за ст. 140 ч. 1 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків). Санкція передбачає до двох років позбавлення волі.

За словами Марії, Олександр К. є кумом її рідного дядька. Однак цей факт не зупинив жінку.

"Зроблю все, щоб винний зазнав покарання", — наголосила Марія.

Перше судове засідання у цій справі відбудеться в кінці квітня.

(Далі буде...)

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