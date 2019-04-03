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''Благала допомогти'': під Києвом лікаря звинуватили у загибелі пацієнтки

2.3тЧитати матеріал російською

Українські лікарі останнім часом все частіше опиняються в центрі скандалів. Так, у Житомирській області в лікарні померла багатодітна породілля з дитиною. Під Черніговом за аналогічну трагедію на два роки засудили анестезіолога. В Одеській області мати-одиначка звинуватила ескулапів у смерті 8-річного сина.

І ось черговий випадок. Днями прокуратура повідомила про підозру лікарю-невропатологу однієї з районних лікарень Київської області. Медику інкримінується те, що у травні минулого року з його вини померла пацієнтка.

Подробиці — у публікації OBOZREVATEL.

Наталія Зінкевич з онуком

Наталія Зінкевич з онуком

Три дні пекла

Жителька с. Гайворон Володарського району Наталія Зінкевич, у минулому акушер із 16-річним стажем, відчула нездужання: у жінки сильно розболілася голова і з'явилася нудота.

Дочка Наталії Марія Гук одразу відвезла матір у Володарську центральну районну лікарню, де пацієнтку поклали в терапевтичне відділення. Але вже наступного дня через погіршення здоров'я Наталію перевели у неврологічне відділення. На третій — у реанімацію.

"Мама зайшла в лікарню своїми ногами, а через три дні лікарі довели її до реанімації... Весь цей час я неодноразово просила медиків сказати мені діагноз, але вони не говорили. Думаю, вони не знали, що з нею", — каже Марія.

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Жінка згадує, що протягом усього перебування її матері в лікарні їй доводилося щоразу вимагати, а іноді благати медиків вживати заходів з лікування матері, оскільки бачила, що жінці ставало все гірше. Медики ж, стверджує Марія, говорили, що у пацієнтки підвищений цукор.

Наталія три дні перебувала у Володарській ЦРЛ

Наталія три дні перебувала у Володарській ЦРЛ

Марія Гук вирішила, що лікарі районної лікарні неналежним чином виконують свої обов'язки, тому наполягла, щоб її матір перевезли до Київської обласної лікарні, що і було зроблено.

Але, незважаючи на всі зусилля, врятувати пацієнтку київським медикам не вдалося. Причиною смерті, як засвідчила експертиза, стала церебральна недостатність і гнійний менінгоенцефаліт.

Дані реєстру судових рішень

Дані реєстру судових рішень

Провина лікаря?

Незважаючи на тяжкість втрати, Марія через кілька днів після поховання мами написала заяву в поліцію. Розслідування засвідчило, що між порушеннями, які були допущені одним із лікарів районної лікарні при наданні медичної допомоги потерпілій та настанням смерті вбачався прямий причинно-наслідковий зв'язок. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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У прокуратурі зазначають, що у смерті Наталії може бути винен лікар-невропатолог Володарської ЦРЛ. За нашими даними це Олександр К. Як зазначають правоохоронці, медик не провів належну діагностику, своєчасно не встановив діагноз і, як наслідок, не провів необхідного лікування.

OBOZREVATEL звернувся по коментар до лікаря-експерта Віктора Литвиненка. На його думку, смерть пацієнтки це сто відсотків недбалість лікаря, який її вів.

"Симптоми це перше, з чим пацієнт приходить до лікаря. Далі лікар проводить низку лабораторних та інструментальних методів дослідження, після яких встановлюється попередній діагноз і далі диференціальна діагностика. Після всього остаточний діагноз і лікування пацієнта", розповів він.

Пацієнтці надавали допомогу у Володарській ЦРЛ

Пацієнтці надавали допомогу у Володарській ЦРЛ

Боротьба за справедливість

На сьогодні кримінальне провадження відкрите за ст. 140 ч. 1 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків). Санкція передбачає до двох років позбавлення волі.

За словами Марії, Олександр К. є кумом її рідного дядька. Однак цей факт не зупинив жінку.

"Зроблю все, щоб винний зазнав покарання", наголосила Марія.

Перше судове засідання у цій справі відбудеться в кінці квітня.

(Далі буде...)

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
лікарікриміналпрокуратура Київської областіНаціональна поліція України
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