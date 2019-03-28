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/Здоровий спосіб життя

Без похмілля і шкоди: вчені заявили про появу нового виду алкоголю

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У найближчі п'ять років у продажу може з'явитися алкоголь, який не викликає похмільного синдрому. Це стане можливим за допомогою синтетичного спирту Alcarelle.

Він був винайдений ще в 80-ті роки професором з Лондона і науковим співробітником Хаммерсмітської лікарні Девідом Наттом, пише The Guardian. Acarelle дозволяє відчути сп'яніння, але не призводить до таких наслідків, як напої на традиційному спирті.

Крім відсутності похмілля, його винахід також усуває ризик виникнення проблем зі здоров'ям. Однак знайти напої з Acarelle у барах і магазинах поки неможливо ‒ Натт все ще продовжує удосконалювати формулу речовини і змінювати її смак.

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Крім цього, для початку продажів потрібно пройти тести на безпеку, а також виготовити з цим спиртом повноцінний напій.

Девід Натт стверджує, що Alcarelle не копіюватиме смак вина або пива, а матиме самодостатні якості. Для випуску в продаж вчений і його бізнес-консультант на прізвище Оррен розробили п'ятирічний план. Свій винахід вони збираються представити як харчову добавку і попрацювати над створенням напою з дієтологами.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

"Ми покажемо, чим це відрізняється від алкоголю і що насправді спиртні напої не шкідливі", ‒ заявив Натт.

Як писав OBOZREVATEL, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців відмовитися від алкоголю, заявивши, що він шкодить здоров'ю навіть в невеликих дозах.

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